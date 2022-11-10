مشاري المطوع: بالسينما أستطيع إيصال رسالتي بكل صراحة

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أكد المنتج السينمائي الكويتي في هوليوود مشاري المطوع أن فيلم «شيابني هني» يمثل خطوة ايجابية صوب العالمية. نظرا لمضامين التجربة وأبعادها والاحترافية عالية المستوى التى تم بها انجاز هذا العمل.

في الوقت ذاته عبر مشاري المطوع عن سعادته الغامرة بأن يتكلل هذا التعاون الكويتي – السعودي بهذة المحصلة التى ستجد طريقها الى عشاق الفن السابع وكعرض عالمي اول من خلال مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية في الفترة من 1 – 10 ديسمبر المقبل.

عن بداية تجربته وحلمه في عالم السينما قال المنتج الكويتي مشاري المطوع: بدأ حلمي في أن أمثل بلدي الكويت من خلال السينما العالمية منذ أول زيارة لي للولايات المتحدة الأمريكية وأنا طالب في الثانوية عندما ذهبت مع العائلة إلى استوديوهات ديزني ويوني?رسال هناك وقع حب السينما في قلبي وقررت أن تكون السينما هي الوسيلة التي أتحدث بها مع العالم عن ثقافتي ومعتقداتي، وأروي بها تاريخي حسب نظرتي وفهمي المعتدل بعيدا عن التطرف الشديد أو الانحلال التام فمن خلال السينما استطيع أن أوصل رسالتي بكل صراحة ووضوح بطريقة مسلية ومحببة إلى الجماهير.

واستطرد المطوع قائلا: وبعد مرور أكثر من 25 عاماً من العمل المتواصل والمحاولات المتكررة التقيت بالكاتب والمخرج د.زياد الحسيني عندها عرفت أني وجدت الرجل المناسب وأن الحلم سوف يرى النور قريبا، وبذلك أفتخر بأن أتعاون معه في أول انتاج سينمائي كويتي روائي عالمي بهذا الحجم.

وحول الاعلان عن افتتاح صالات العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية قال (لا يمكنني أن أصف حجم فرحي بالخبر عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن افتتاحها لصالات العرض السينمائية، فقد كان توقيت الخبر متزامناً مع تصوير العمل وعندها تواصلت مع صديقي وشريكي بالعمل المنتج والمخرج السعودي حمزة جمجوم وقد كان متحمساً جدا للمشاركة في الإنتاج والمساهمة خصوصا في المشاهد التي تم تصويرها مع طاقم الإنتاج الأمريكي وفي المكسيك أيضا).

واستطرد المطوع قائلا: من أكثر الأمور الصعبة التي واجهتني كمنتج هي الحصول على التمويل للأفلام السينمائية خصوصا أن هذا العمل يعتبر الأول من نوعه، ولا يوجد أمثله سابقة يمكننا أن نقيس عليها نسبة النجاح أو حجم المخاطرة المادية، فاستمرت رحلة البحث عن التمويل إلى سنوات عدة قابلنا فيها الكثير من الشركات ورجال الأعمال في الكويت والخليج دون أي بوادر قبول للفكرة.

ويتحدث عن ابرز المحطات في مشواره قائلا: جدير أن أذكر واحدة من أهم المحطات في حياتي وهي مقابلتي للأستاذ مصطفى العقاد المخرج السينمائي الراحل، والذي كان له أعظم الأثر في حياتي، بسبب أعماله العظيمة بالأخص فيلما الرسالة وأسد الصحراء، وعندما قابلته قبيل وفاته بفترة تم الاتفاق على ان كمل مسيرته من خلال انتاج خمسة أعمال سينمائية ضخمة تجسد فيها جمال التراث والحضارة الإسلامية التي امتدت من الشرق إلى الغرب، ولازال هذا المشروع قائما ولكنه ينتظر الفرصة المناسبة لتحقيقه.

وعن مشاركته في انتاج فيلم «شيابني هني» قال المنتج السينمائي الكويتي في هوليوود مشاري المطوع: شخصيا أعتبر مشاركتي في هذا العمل بمثابة تجربة عملية لأثبت من خلالها الإمكانيات الجبارة والطاقات الكامنة لدى الشباب الخليجي وقدرته على تحدي الأفلام السينمائية العالمية، وبفضل الله قد حققنا ذلك، وبالدرجة الثانية هي لأثبت للعالم أن المجتمع الخليجي لديه العديد من القصص والمواقف المؤثرة التي يمكنها أن تصنع أجمل الروايات، فالجمهور العالمي متعطش لمثل هذه القصص يرويها أشخاص من داخل البيئة نفسها بتفاصيلها وعمقها وهذا ما أتمنى أن نحققه من خلال مشاركتنا في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في جدة.

واكد المطوع: فخور جدا بأن عملي السينمائي الأول هو قصة كويتية تدور شخصياتها حول أحداث واقعية، وأن في شراكتنا مع منتج سعودي أثبتنا للعالم أن في وحدتنا وتعاوننا مع بعض نحقق أعلى النجاحات العالمية في أوقات قياسية، وهذه فقط البداية، فهناك أعمال سينمائية جاهزة للمشاركة في مهرجانات عالمية أخرى بالتعاون من منتجين من السعودية وفلسطين وقطر، سوف أتحدث عنها بتفصيل أكثر قريبا ان شاء الله.

وفي ختام تصريحه قال المنتج السينمائي الكويتي في هوليوود مشاري المطوع: اثمن الجهود الجبارة التى قام بها المخرج المتميز د. زياد الحسيني وايضا المنتج الكويتي عبدالعزيز الياقوت وهكذا الامر بالنسبة للشريك الزميل المنتج السعودي الصديق حمزة جمجوم والمساهمات الايجابية الداعمة من قبل منصة (فو) وفريق الفيلم من نجوم وفنانين وفنيين وتقنيين ومبدعين في المجالات السينمائية كافة والذين اثروا هذة التجربة التي اتمنى ان تنال الاعجاب فهو بمثابة الخطوة الحقيقية الى العالمية من حيث الشكل والمضمون كما اثمن مبادرة مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي لاختيار الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية لهذا العرس السينمائي المهم.

