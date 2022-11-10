بحضور تركي آل الشيخ.. «روتانا» تستحوذ على مصنفات وأغاني فنان العرب وأغانيه

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بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أبرمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اتفاقية مع شركة مجموعة صوت الجزيرة؛ لشراء المصنفات والمحتوى الغنائي لفنان العرب محمد عبده، ووقع الاتفاقية التي تعد أكبر صفقة فنية في الشرق الأوسط؛ الرئيس التنفيذي لـ «روتانا» الأستاذ سالم الهندي، فيما مثل «صوت الجزيرة» الفنان القدير محمد عبده.

وقال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إن أهمية هذه الصفقة تكمن في التاريخ العريق لفنان العرب محمد عبده الذي يعد أبرز فنان في الوطن العربي، بتاريخه وإنتاجه العظيم وشهرته، كما أن إدارة هذا المحتوى الفني الثري انتقلت لشركة كبرى خبيرة ومحترفة في هذا القطاع وتمتلك إمكانيات كبيرة ومميزة للتعامل مع هذه المصنفات المهمة، إضافة إلى أن هذه الصفقة تمنع تكرر الصعوبات التي نواجهها عادة مع الفنانين بعد اعتزالهم، والاختلاف مع عوائلهم في إدارة مصنفاتهم والحفاظ عليها.

وحول قيمة الصفقة، أوضح معالي المستشار أنها تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مؤكدا ذلك بقوله: «قد يكون هذا أغلى أرشيف تم بيعه في العالم».

وأضاف: «هذه شجاعة من محمد عبده أن يسلم جزءا غاليا من أعماله تعب في إعدادها مدة ستين عاما، الأمر يشبه أن يسلم أحد أبنائه، هذا الفنان حفر في الصخر طوال عقود مضت حتى عهد القيادة الرشيدة الحاضرة التي تدعم الفنون كافة».

وأشار، إلى أن كتالوج الأغاني المؤرشفة الذي استلمته روتانا يتضمن 122 ألبوما، ففي كل صفحة من هذا الكتالوج عشرات الأغاني، منوها بأن هناك أغاني قد يعاد تسجيلها، خاصة بعد تقديم أغاني محمد عبده في الموسم الماضي بتقنية الهولوغرام وتسجيل بعضها بطريقة حديثة.

وتابع معالي المستشار: «نحن في الهيئة العامة للترفيه ندعم أرشفة التاريخ الفني للفنانين السعوديين، غير أن محمد عبده يظل متقدما بمراحل عن بقية الفنانين»، ممتدحا شركة روتانا وخبرتها الفنية ودعمها الفن السعودي والعربي بمئات الملايين خلال الفترة الماضية.

وشكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على دعمه الفنانين السعوديين عبر جميع محطات روتانا، وممتدحا الشركة واحترافيتها وخبرتها الفنية ودعمها الفن السعودي والعربي بمئات الملايين خلال الفترة الماضية.

وفي ذات الصعيد، تحدث فنان العرب محمد عبده عن مسيرته والمراحل المختلفة التي مرت بها مصنفاته الفنية، وقال: «مرت شركة صوت الجزيرة بظروف صعبة في بدايتها خلال الستينيات، وكانت هناك عروض كثيرة لشراء هذه المكتبة الصوتية منذ بدايتها عبر الأسطوانات، حيث تعد أول شركة أنشأت مصنعا للكاسيت، وأول شركة تؤسس استوديو بأحدث الأجهزة».

وتابع فنان العرب: «كل هذه المصنفات والمحتويات مخزنة ومحفوظة، وباقتراح من معالي المستشار، انتقل هذا المحتوى الفني لأكبر شركة تمتلك تكنولوجيا جديدة في الإنتاج الفني».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«روتانا» الأستاذ سالم الهندي إن المحتوى الفني الثري لفنان العرب الذي امتد لستين عاما انتقل لتتم إدارته من قبل الشركة، متمنيا أن تكون «روتانا» أمينة على هذا الإرث الكبير ومحافظة عليه، مقدما الشكر لعراب الصفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتأتي هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أيام من إحياء فنان العرب ليلة طربية ينتظرها الجميع ضمن فعاليات موسم الرياض 2022؛ يلتقي فيها بأصدقائه على مسرح «محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد رياض سيتي يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، في أمسية طربية استثنائية انتظرها الجمهور منذ وقت إعلانها، ونفدت تذاكرها خلال فترة وجيزة من طرحها.

ويتجدد لقاء فنان العرب بجمهوره في الدورة الحالية لموسم الرياض «فوق الخيال»؛ بعد إحيائه «ليلة المعازيم» خلال الموسم الماضي «تخيل أكثر»، وهو حفل ضخم استعرضت خلاله مسيرة الفنان التي امتدت لـ 60 عاما؛ وذلك عبر تقنية الهولوغرام التي سجلت بها 100 أغنية، وتغنى بعدد منها في حفلته تلك التي أثارت إعجاب الحضور.

