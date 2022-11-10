عرض موسيقي على أنغام البيانو لـ «غلوريا كامبانير»

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قدّمت عازفة البيانو الإيطالية الشهيرة غلوريا كامبانير، فاصلاً من الموسيقى اللانهائية لـ«شوبان» على أنغام «البيانو» في عرض تقديمي فريد، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والأربعين، وسط حضور واستمتاع عدد كبير من روّاد المعرض.

وتضمنت الموسيقى التي قدمتها «غلوريا» رحلة عبر 24 مقدمات ألّفها العبقري البولندي «شوبان» منذ أكثر من 200 عام، حيث عزفتها في تجربة استماع مكثفة، تفاعل معها الحضور بشكل واسع.

وقالت «غلوريا»، إنها بدأت العزف على البيانو في سن الرابعة تحت إشراف دانييلا فيدالي، وأقامت أول حفل موسيقي لها في الخامسة من عمرها، فيما ظهرت لأول مرة مع أوركسترا فينيسيا السيمفونية في سن الثانية عشرة مع كونشرتو مارغولا للبيانو.

وأضافت: «من الممتع أن ترى العواطف التي تبدو على المستمعين أثناء استماعهم للمقطوعات الموسيقية، وهذا العمل ليس بالسهل، لكنه يرجع إلى العمل والتدريب بشكل مكثف حتى أستطيع أن أقدّم شيئاً ذو قيمة على المنصة».

وذكرت أن التسلسل الكامل للمقطوعات يعتبر صعب الأداء، بسبب تنوع التفاصيل الصغيرة وصعوبة التحكم في الصوت، مما يتطلب الكثير من الموسيقيين الذين يعزفونه.

