أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب ثلاث سنوات

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يعيش الفنان أمير كرارة حالة من النشاط الفني ، حيث يستعد لدخول العام المقبل 2023 بأكثر من عمل جديد وقد بدأ بالفعل التحضير لأعماله الجديدة بعد انتهائه من تصوير كل حلقات الموسم الجديد من برنامجه «سهرانين» الذي يذاع على قناة ON يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. ويستعد كرارة لبدء تصوير فيلمه الجديد «يوم استقالة مجرم» الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات كاملة، وتحديدًا منذ تقديمه فيلم «كازابلانكا» في عام 2019 وتصدر الإيرادات وقتها بتحقيقه 80 مليون جنيه، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي «سبع البرمبة» مع رامز جلال و«موسى» مع كريم محمود عبد العزيز.

فيلم «يوم استقالة مجرم» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنياوي وإنتاج سينرجي فيلمز ويوسف الطاهر، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.

كما يعمل كرارة على التحضير لمسلسله الجديد «سوق الكانتو» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وكذلك يخوض كرارة تجربة دراما المنصات لأول مرة خلال مسلسل بعنوان «بطل العالم» يجمعه بالنجمة دينا الشربيني.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضي، مسلسل «العائدون» وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدي – جوهر».

وكان آخر أعمال أمير كرارة في السينما فيلم «كازابلانكا» تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن وشارك في بطولته غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركي خالد أرجيتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

