مصر: قطار يصدم حافلة طلبة جامعيين.. ولا ضحايا

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، إصابة 27 طالبا وطالبة، جراء تصادم «جرار قطار» بحافلة تقل عددا من طلاب وطالبات جامعة خاصة بالقرب من مزلقان الحسينية بمحافظة الشرقية، صباح أمس.

وتم نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات المحافظة بعد الدفع بـ25 سيارة إسعاف، لموقع التصادم، وفقا لبيان «وزارة الصحة» المصرية. وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح قطعية وجاءت أعداد الإصابات المعلنة نتيجة الإحصاء المبدئي، حسب البيان. وقالت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إن الحادث وقع عند أحد تقاطعات عبور السيارات مع السكة الحديدية، حيث اصطدمت مقدمة القطار بالحافلة التي تقل الطلبة. ولم يتسبب الحادث في وقوع وفيات.

