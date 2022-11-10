السعودية.. قرار جديد بشأن «تأشيرات الدخول ومدة الإقامة»

عربيات ودوليات

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لجميع أغراض تأشيرة الزيارة، وصلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين. وتمت الموافقة على تعديل مدة الإقامة لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم، وفقا لوزارة «الداخلية» السعودية. وبإمكان الزوار استخراج تأشيرة متعددة الزيارات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، والتي ستتيح لهم الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يوماً. وهي تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة. ويتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز جواز سفر ساري المفعول فقط، ولا يلزم الحصول على تأشيرة.