البنتاغون يؤكد على قوة الشراكة الدفاعية مع قطر

عربيات ودوليات

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، وذلك خلال اتصال مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية. وقال البنتاغون في بيان إن أوستن شكر العطية على دعم قطر المستمر للأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى استمرار استضافة القوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية. كما جدد أوستن التزام بلاده بمواصلة التعاون الأمني مع قطر من أجل السلام والاستقرار، وتمنى لها النجاح في استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم. ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجال العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها. وأرست الدولتان قاعدة متينة لعلاقات سياسية إقليمية ودولية متميزة، وعُقدت بينهما 4 جولات للحوار الإستراتيجي منذ عام 2018 وحتى الآن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع والتعليم والثقافة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضايا الطاقة والعمل.