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عربيات ودوليات

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بريطانيا تعترف بقتل 64 طفلاً أفغانياً


قالت منظمة خيرية، أمس، إن بريطانيا دفعت تعويضات لأسر 64 طفلا على الأقل، قتلوا خلال العمليات العسكرية للبلاد في أفغانستان، وهو أربعة أضعاف العدد المعترف به سابقا. وذكرت منظمة «العمل ضد العنف المسلح» التي تتخذ من لندن مقرا أنها تلقت المعلومات ردا على الطلبات المستندة إلى قانون حرية المعلومات. وأقرت وزارة الدفاع البريطانية في السابق بدفع تعويضات عن وفاة 16 طفلا فقط. وأوضحت أن المملكة المتحدة دفعت تعويضات لأسر 64 طفلا قُتلوا بين عامي 2006 و2014. وقالت إن أصغر طفل قتل على يد القوات البريطانية كان عمره عاما واحدا والأكبر يبلغ 15 عاما.


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