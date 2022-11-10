سيناتور في الـ 89 من العمر يفوز بولاية ثامنة

عربيات ودوليات

فاز الجمهوري تشاك غراسلي (89 عاما)، السيناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981، في انتخابات بمقعد في ?مجلس الشيوخ? لولاية ثامنة، بحسب قناتَي «أن بي سي» و«سي بي أس». وقد خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاما في مواجهة الديموقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن.

وسيكون تشاك غراسلي قد بلغ 95 عاما في نهاية ولايته الجديدة هذه.

وأراد هذا العضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن يكون صوّت ?أميركا? الريفية والمزارع العائلية، وهو نفسه مزارع. وقد قام بحملة هذا العام تركّزت على التضخم. وقدّم له ?دونالد ترامب? دعمه وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.

