نائب من «الجيل زد».. وأول حاكمة مثلية

عربيات ودوليات

بدأت تتكشف نتائج أولية للانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، التي أجريت أمس، ليظهر فوز أول شخص من «الجيل زد» بعضوية مجلس النواب، ولتكون امرأة أول حاكمة مثلية لولاية في تاريخ أميركا.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعداً)، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى حكام 36 ولاية ومجموعة من المناصب المحلية.

وأظهرت النتائج الأولية التي تعتمد على توقعات شبكات إعلامية واستطلاعات في مراكز الاقتراع حسم مرشحي الحزب الجمهوري مقاعد مجلس الشيوخ في عدة ولايات، دون تأكد وصولهم للأغلبية، واقترابهم من السيطرة على غالبية مقاعد مجلس النواب.

ومن بين أبرز النتائج فوز ماكسويل فروست البالغ (25 عاماً) بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، ليكون أول عضو في الكونغرس الأميركي ينتمي إلى «الجيل زد» (الجيل بين منتصف التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من القرن الـ21).

وفي حدث آخر غير متكرر سابقاً، انتخبت ولاية ماساشوستس الديموقراطية مورا هيلي حاكمة لها، لتصبح أول حاكمة مثلية بتاريخ الولايات المتحدة.

وهيلي البالغة 51 عاماً انتزعت المنصب من الجمهوريين بعدما تغلبت على جوف ديهل بسهولة، وفق ما أفادت شبكتا «إن بي سي» و«فوكس».

