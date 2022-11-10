زيلينسكي: روسيا دمرت «رئة أوكرانيا»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بتدمير مساحات شاسعة من الغابات في بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو للقادة المجتمعين في قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ المصرية، إن القصف الروسي دمر 5 ملايين فدان من الغابات بأوكرانيا، في أقل من 6 أشهر.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الحرب «تدمر قدرة العالم على العمل متحدا من أجل هدف مشترك».

وأضاف أنه «لا يمكن أن تكون هناك سياسة مناخية فعالة بدون السلام على الأرض. إذا كانت الدول منشغلة بالتفكير فقط في كيفية حماية نفسها من التهديدات التي تواجهها فكيف ستفكر بمثل هذه السياسة»، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتابع قائلا: «طالت أزمة الغذاء التي تسببت الحرب بها، البلدان التي تعاني من آثار تغير المناخ والجفاف الكارثي والفيضانات واسعة النطاق». وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار، مما دفع دولا مثل المملكة المتحدة وألمانيا والهند وباكستان إلى حرق المزيد من الفحم الذي يعد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببا بالتلوث.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حذر في كلمة له بقمة «كوب 27»، من أن العالم في حرب يخسرها مع استمرار انبعاث الغازات وارتفاع حرارة الأرض.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، عن تفاصيل حزمة دعم اقتصادي مقترح بقيمة 18 مليار يورو (18 مليار دولار) إلى أوكرانيا في عام 2023.

وتأمل المفوضية أن يوافق على الخطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي واشنطن، قال كولن كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، أمس، إن روسيا ربما فقدت نصف دباباتها، واستخدمت غالبية أسلحتها الموجهة في حرب أوكرانيا التي وصفها بأنها أصبحت «فشلا استراتيجيا هائلا» للكرملين. وذكر المسؤول الأميركي: «الروس فقدوا على الأرجح نصف دباباتهم، واستخدموا غالبية ذخائرهم الموجهة في أوكرانيا، وستجعل العقوبات من الصعب عليهم إعادة بناء جيشهم إلى ما كان عليه قبل الحرب».

وقال: «بوتين خاض هذه الحرب محاولا القضاء على أوكرانيا كدولة ديموقراطية مستقلة وذات سيادة، ولقد فشل، وهذا لن يتغير، أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وديموقراطية وستستمر».

وأشار كال إلى أن هناك دعما كبيرا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لأوكرانيا، ولكن شكل هذا الدعم وما الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا في المستقبل قد يتغير.

