الإصابة تبعد مانيه عن المونديال

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أكدت تقارير إعلامية امس غياب السنغالي ساديو مانيه عن كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر يوم 20 الشهر الحالي.

وغادر مانيه أرض الملعب أول من أمس في مواجهة بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن (6-1) عند الدقيقة 20 ليحل بدلاً منه لروي سانيه.

وكشف جوليان ناغلسمان، مدرب الفريق البافاري، إن النجم السنغالي سيكون بحاجة للخضوع للفحوصات والأشعة لتقييم حالة الإصابة التي تعرض لها.وستواجه السنغال منافستها هولندا يوم 21 نوفمبر في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات ثم قطر صاحبة الضيافة ويليها منتخب الإكوادور.

