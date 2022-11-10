السعودية وبنما ودياً اليوم

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يلتقي المنتخب السعودي اليوم مع نظيره البنمي، في مباراة ودية دولية على ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وستكون مباراة اليوم التجربة الخامسة والأخيرة للأخضر، خلال معسكره المقام هذه الأيام في أبوظبي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداد المنتخب لمونديال قطر 2022، والمقرر أن ينطلق 20 الشهر الحالي. ويغيب عن المنتخب السعودي أمام بنما، قائد الفريق سلمان الفرج، بعد تعرضه لإصابة في مفصل الكتف في مباراة أيسلندا الودية الأخيرة، فضلًا عن كل صالح الشهري وسلطان الغنام وناصر الدوسري، الذين يواصلون برامجهم التأهيلية. وسيواصل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، التركيز على الجوانب الفنية، والتي بدأ العمل عليها منذ مباراة أيسلندا الأخيرة، حيث كانت التبديلات التي أجراها في نطاق محدود، عكس المباراتين الأولى والثانية بمعسكر أبوظبي، التي حرص فيهما على التركيز على الجوانب البدنية.