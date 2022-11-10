الكويت وكاظمة في نهائي «طائرة الاتحاد»

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يتجدد اللقاء اليوم بين الكويت وكاظمة في الـ 07:15 مساء في نهائي بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب القادسية مع العربي في الـ 05:15 على الصالة ذاتها في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأبيض والبرتقالي التقيا في لقاء كأس السوبر في بداية الموسم وتمكن الثاني من الفوز والظفر باللقب لأول مرة في مسيرته.

وبلغ الفريقان المباراة النهائية بعد فوز كاظمة على العربي 3-1، والكويت على القادسية 3-0 في الدور نصف النهائي. وأقيمت البطولة بمشاركة 9 فرق وبنظام الدوري من دور واحد حيث احتل البرتقالي صدارة الترتيب وجاء القادسية ثانياً والكويت ثالثا والعربي رابعا ليتأهلا إلى المربع الذهبي.

وشكل الكويت عقدة صعبة لكاظمة قبل بداية الموسم الحالي إذ هزمه أكثر من 10 مباريات متتالية منها العديد من المواجهات النهائية، قبل أن يعود البرتقالي إلى الفوز هذا الموسم بداية في كأس السوبر ثم كرر انتصاره في الدور التمهيدي وهو يسعى اليوم بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد كريستيان داريو إلى مواصلة تفوقه على خصمه وتحقيق اللقب الثاني في الموسم.

ويقدم الفريق تحت قيادة داريو أداء مميزاً مكنه من الفوز بجميع مبارياته لغاية الآن. ويضم كاظمة مجموعة مميزة من اللاعبين مثل معد الفريق عبدالرزاق اللوغاني ومشعل العمر وعبدالعزيز شاكر والكوبي أورلاندو سبيدا محترف الكويت السابق، والدومينيكاني ألفيس سانتوس.

في المقابل بدأ الكويت الموسم بصورة متذبذبة فبعد هزيمته في كأس السوبر تلقى الأبيض هزيمتين في بطولة الاتحاد أمام كاظمة والقادسية وهو ما لم تعتاده جماهير الفريق في المواسم الأخيرة، إلا أن الكويت تمكن من تقديم عرض قوي في نصف النهائي وهزم القادسية بسهولة بثلاثة أشواط نظيفة وهو ما يمنحه الدافع في لقاء اليوم. ويقود الأبيض المدرب الأرجنتيني داميان ريدندو وهو يعتمد على لاعبيه على لاعبيه عبدالله جاسم، ويعقوب عبدالله، وعبدالعزيز نجم وإبراهيم صفر إلى جانب المحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج اللذين لم يقدما المنتظر منهما لغاية الآن وهو ما دفع إدارة الأبيض إلى التفكير باستبدالهما بعد نهاية البطولة.

