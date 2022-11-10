النصر والفحيحيل أمام التضامن والجهراء

محلية

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري زين للدرجة الممتازة، بإقامة مواجهتين تجمع الأولى النصر مع الفحيحيل في الـ 05:25 مساء على ستاد علي صباح السالم، فيما يلتقي في الثانية الفحيحيل مع الجهراء في الـ 07:45 مساء على ستاد ثامر.

وتستكمل الجولة غداً بلقاء الدربي بين القادسية والعربي على ستاد صباح السالم، فيما تختتم منافسات المرحلة بعد غد بمباراتي الكويت مع السالمية وكاظمة مع الساحل.

ويتطلع الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب إلى تحقيق انتصار جديد، لمشاركة الكويت مؤقتاً في صدارة الترتيب، إذ يحتل الفحيحيل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الكويت المتصدر، ونقطة واحدة عن كاظمة والعربي والسالمية.

ويقدم الفحيحيل القادم من انتصار على الساحل 2 -0 في الجولة الماضية مستويات جيدة في البطولة، إذ برز في صفوفه المهاجم التونسي يوسف بن سودة الذي يعد الورقة الرابحة والأبرز أمام المدرب الخطيب. بدوره يسعى الجهراء صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط إلى الابتعاد عن منطقة الخطر، لكن الفريق الذي يقوده ساندي نيوفسكي لا يزال غير مقنع في البطولة.

وفي المباراة الثانية، يبدو النصر صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط الأقرب للفوز على حساب التضامن صاحب المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، إذ سجل الفريق العنابي نتيجة إيجابية في الجولة الماضية بتعادله مع الكويت 2 – 2، فيما تعرض التضامن للخسارة أمام القادسية 1 – 2.

