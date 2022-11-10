«الكرة» لكاظمة: لا يجوز الطعن على قرارات اللجان القضائية

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رد اتحاد الكرة على الطعن المقدم من نادي كاظمة بخصوص العقوبة المفروضة على لاعبيه الجزائريين عماد الدين عزي ومبارك سعيد في كتاب رسمي جاء فيه: «لما كان الثابت لمجلس الادارة، انه لا يجوز الطعن على قرارات اللجان القضائية، أمام مجلس الادارة، لأي سبب من الأسباب، لذا يرجى توجيه الطعن الى الجهة المختصة وفقاً للقانون وللنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وللائحة الانضباط، حيث إن مجلس ادارة الاتحاد ليس جهة اختصاص، وليس لديه الصلاحيات التي تمكنه من التدخل في شؤون عمل اللجان القضائية، أو التعقيب على قراراتها. أما فيما يتعلق بشرعية اللجان القضائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فانه ووفقاً لاحكام البند رقم (5) من المادة الانتقالية رقم (76) من النظام الأساسي للاتحاد رقم (11) لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بتاريخ 13/4/2022، فان اللجان القضائية مستمرة في أداء عملها وقراراتها نافذة حتى يتم اعادة تشكيلها، وفقاً لاحكام النظام الأساسي الجديد للاتحاد، من خلال أول جمعية عمومية لاحقة على تشكيل مجلس الادارة الجديد.

