فوز القادسية والكويت والصليبخات في «اليد»

محلية

حقق القادسية والكويت انتصارهما الثاني على التوالي بفوز الأول على اليرموك 31-26، والثاني على العربي 35-33 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً تحقيق الصليبخات انتصاره الأول على حساب القرين 35-29.

وبهذه النتائج رفع القادسية والكويت رصيديهما إلى أربع نقاط، وارتفع رصيد الصليبخات إلى نقطتين، فيما بقي العربي واليرموك على رصيدهما السابق نقطتين، والقرين دون رصيد من النقاط.

في المباراة الأولى قدم القادسية عرضا قوياً تمكن عبره من مواصلة انتصاراته التي بدأها في الجولة الاولى من البطولة بفوز مستحق على السالمية ما يؤكد سعيه في المنافسة الجدية على المراكز المتقدمة هذا الموسم. ولم يكن اليرموك خصما سهلا للأصفر إذ قدم الفريق أداء جيداً في معظم فترات المباراة إلا أن خبرة لاعبي القادسية رجحت كفة الفريق.

وفي المباراة الثانية عانى الكويت الأمرين قبل التفوق على العربي بفضل تركيز لاعبيه في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وبقيت النتيجة متقاربة طوال أوقات المباراة قبل أن يحسم الكويت الفوز محققا انتصاره الثاني في البطولة.

وفي المباراة الأخيرة تمكن الصليبخات من التفوق على القرين بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي مقابل تواضع مستوى القرين الذي تلقى هزيمته الثانية في البطولة.

