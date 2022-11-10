إطلاق بطولة جامعة الكويت الأولى للميني قول

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أعلنت جامعة الكويت أمس عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الجامعة للميني قول بالتعاون والشراكة مع اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» التابعة للجنة الأولمبية الكويتية، وذلك على صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحت رعاية مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة الأنشطة الرياضية في الجامعة بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور سامي الدريعي ومدير إدارة الأنشطة الرياضية الدكتور جابر دشتي ورئيس قسم العمل التطوعي والجوالة الدكتور طارق دشتي (مشرف عام البطولة)، ورئيس لجنة «ميني قول» ورئيس اللجنة الفنية في البطولة حسن الخواجة، ورئيس اللجنة الإعلامية أمل الكندري.

وستشهد البطولة مشاركة طلبة وطالبات جامعة الكويت وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وطلبة وطالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة الى فرق من نادي الصم الرياضي ونادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية.

وستقام منافسات البطولة من الساعة 05:00 وحتى 08:00 مساء أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس لفئة الطلبة، فيما خصص يوم الثلاثاء لفئة الطالبات.

وفي كلمة له خلال المؤتمر عبر د. الدريعي عن بالغ شكره وتقديره للحضور، مثمناً جهود جميع المنظمين والقائمين على البطولة، ومشيراً في هذا الخصوص إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الأنشطة الرياضية لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مؤكداً أن الهدف من هذه البطولة هو هدف مجتمعي من خلال جمع أكثر من فئة من فئات المجتمع في مناسبة رياضية تزيد من التآلف والتآخي والتعاضد بين فئات الشباب، إلى جانب الهدف الإنساني من خلال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي أفراد المجتمع.

بدوره، هنأ جابر دشتي الحضور ببدء العام الجامعي الجديد، مضيفاً أن إدارة الأنشطة الرياضية وضعت برامج رياضية للفترة المقبلة وهي ستسعى إلى توفير بيئة وأجواء رياضية وصحية للطلبة والطالبات، مؤكداً حرص الإدارة على بناء مجتمع جامعي صحي، ومؤكداً الحرص على إنجاح هذه البطولة.

فيما قال طارق دشتي أن بطولة ميني قول هي بوابة للأنشطة الرياضية المقبلة التي وجهت إدارة الجامعة بتوفيرها ودعمها، منوهاً بحرص اللجنة المنظمة على إطلاق أسماء شخصيات جامعية لها بصماتها في الحياة الجامعية على الفرق المشاركة في البطولة، مبينا أن البطولة ستشهد مشاركة 40 فريقاً للشباب و16 فريقاً للفتيات.

من ناحيته، تحدث الخواجة عن أهمية التعاون مع جامعة الكويت، وتنظيم بطولة بمشاركة كبيرة من منتسبي جامعة الكويت و«التطبيقي» وناديي الطموح والصم، مضيفا أن رياضة «ميني قول» كويتية المنشأ وحديثة التأسيس ولاقت شغفاً كبيراً في الوسطين الرياضي والشبابي، وما زالت لجنة كرة الهدف الصغير تبذل كل جهودها لنشرها بين جميع فئات المجتمع.

وقدم الخواجة نبذة عن قوانين اللعبة والنظام المتبع في البطولة، فيما قدم الخواجة شكره وتقديره لجامعة الكويت وعلى رأسها المدير العام الأستاذ الدكتور يوسف الرومي وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور سامي الدريعي، كما شكر إدارة الأنشطة الرياضية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وناديي الطموح والصم على تعاونهم ودعمهم لهذه التظاهرة الرياضية الشبابية.

