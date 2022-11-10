القادسية هزم النصر في «السلة»

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حقق القادسية انتصارا مستحقا على النصر 88-62 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثانية من الدور المهيدي لدوري كرة السلة. وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين، فيما أصبح رصيد النصر 3 نقاط من انتصار وهزيمة. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وقدم القادسية عرضاً قوياً أكد من خلاله رغبته في المنافسة الجدية على اللقب هذا الموسم عبر جدية لاعبيه وحرصهم على الظهور بصورة مغايرة عن المواسم القليلة الماضية التي ظهر بها الأصفر بصورة متواضعة ما تسبب في ابتعاده عن المنافسة. وبدأ فريق المدرب الصربي برانكو ماكسيموفيتش اللقاء بقوة من خلال الهجوم السريع والدفاع القوي وهو ما أدى إلى سيطرة الأصفر على اللعب وانهاء الربع الأول بفارق 17 نقطة 23-6. ومنح هذا التقدم المريح القادسية الفرصة في تقديم أداء خال من الضغوط، على عكس النصر الذي حاول لاعبيه العودة إلى أجواء اللقاء لكن القادسية انهى الربع الثاني متقدما 45-27. ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه وسط سيطرة قدساوية بفضل تميز لاعبيه عبدالمحسن مرتضى وفهاد السبيعي والصربي ستيمتش أفضل مسجل في المباراة بـ 24 نقطة ليواصل القادسية تقدمه في نهاية الربع 71-47. ولم يحمل الربع الأخير أي جديد بعد أن أقتنع الفريقان بالنتيجة لينهي القادسية المباراة بفوز مستحق 88-62.