حيات: متفائلون بتطبيق إستراتيجية الهيئة

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هنأ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات القيادات الرياضية الجديدة في الهيئة العامة للرياضة، المدير العام يوسف البيدان، ونوابه حامد الهزيم، وبشار عبدالله، وطلال العتيبي، وفيصل اليتيم متمنية التوفيق والسداد لكل ما من شأنه نهضة وتطور الرياضة الكويتية في مختلف الألعاب، والمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية على مختلف الصعد.وأبدت حيات تفاؤلها بتطبيق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022-2028، وقالت: «سجلت المرأة الرياضية حضورا مشهودا في السنوات القليلة الماضية، وقدمت نموذجا مشرفا على المستويين الرياضي والإداري، ونأمل أن يكون لها حظ في المناصب القيادية في الهيئة مستقبلا، للمشاركة في صنع القرار الرياضي؛ تقديرا لدورها الرائد، وانجازاتها الكبيرة والمتميزة في مختلف المجالات، وتلبية لطموحات العديد من الرياضيات اللاتي يعدن نموذجا مشرفا في الاجتهاد والتفوق، وتمثيلا لقطاع عريض من الرياضيات من بنات الكويت، حتى أضحى النشاط الرياضي بجهودهن جزءا أصيلا من الرياضة الكويتية في عصرها الحديث، ويشكل واقعا جديدا في الحقل الرياضي، وتطبيقا للتوجيهات السامية بأهمية مشاركة جميع أبناء الوطن من الجنسين في مختلف المجالات».