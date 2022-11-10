استدعاء صبحي لمعسكر مصر

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استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مدافع الاتحاد السكندري خالد صبحي للانضمام إلى المعسكر الحالي بعد إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بشد في العضلة الخلفية. وطلب الجهاز في البداية ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لكن النادي أعلن تعذر انضمام مدافعه لصفوف منتخب مصر بسبب معاناته من الاجهاد. وقال الأهلي في بيان رسمي.. «تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني وذلك بسبب شعور اللاعب بحالة من الاجهاد». وأوضح الأهلي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تواصل مع مسؤولي المنتخب المصري عقب انتهاء مران الأهلي وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الاجهاد.