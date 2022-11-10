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دوليه

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ميسي يعود إلى التدريب


كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في التدريبات مع باريس سان جرمان، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها «البرغوث» في وتر العرقوب. وأعلن باريس سان جرمان أن نجمه ليونيل ميسي لم يشارك في لقاء لوريان، الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي بسبب «التهاب وتر العرقوب». وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنادي الباريسي اتفق مع المدرب كريستوف غالتيه، على انتظام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية اليوم. وأكدت أن ميسي لم يطلب الحصول على راحة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، إذ أنه من المتوقع أن يشارك في مباراة سان جرمان أمام أوكسير، الأحد، وهي الأخيرة قبل المونديال. وختمت بأن: «التدريبات ستشهد أيضاً عودة برسنيل كيمبيمبي الذي عانى من إصابة في وتر أكيليس الأسبوع الماضي».


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