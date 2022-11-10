بورنموث أطاح بإيفرتون خارج «الرابطة»

دوليه

أطاح بورنموث بنظيره إيفرتون، بفوز عريض 4-1 أول من امس في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية. وتناوب على تسجيل أهداف الفائز جمال لوي (7) وجونيور ستنيسلاس (47) والدنماركي إميليانو ماركونديس (78) وجايدون أنتوني (82)، وللخاسر ديماراي غراي (67). ويعاني إيفرتون منذ مطلع الموسم الحالي حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري المحلي علماً بأنه خسر أيضاً على أرضه أمام ليستر سيتي 0-2 السبت لتزداد الضغوط على مدربه فرانك لامبارد. وفاز ليستر سيتي على نيوبورت بثلاثية نظيفة حملت تواقيع جيمس جاستن (44) وجيمي فاردي (70 و82). وتأهل كل من بيرنلي، لينكولن، غيلينغهام (الذي فاز على برينتفورد)، تشارلتون، وميلتون كينز دونز.

