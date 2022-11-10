برشلونة هزم أوساسونا وعزَّز صدارته

دوليه

عزَّز برشلونة تصدره للدوري الإسباني بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله ديفيد غارسيا في الدقيقة السادسة، وتعادل برشلونة بهدف سجله بيدري في الدقيقة 48 قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85. وشهدت المباراة طرد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، في الدقيقة 31. ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس، ليزيد من أوجاع ريال مدريد الثاني بـ 32 نقطة والذي يلتقي قادش اليوم على ملعبه «سانتياغو برنابيو».

ووجد فريق المدرب تشافي نفسه متأخراً منذ الدقيقة 6 بسبب هدف أصحاب الأرض الذي وقع عليه دافيد غارسيا، ثم تعقدت مهمة الضيوف بطرد نجمهم ليفا بعد نيله الإنذار الثاني 31.

وفي الشوط الثاني، صمم أبناء كتالونيا على العودة فسجل لهم بيدري التعادل مبكراً 48، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الثاني 85. كما شهدت المباراة أول مشاركة رسمية لشادي رياض (19 عاماً) مع الفريق الأول للبرسا.

وهذا أول طرد لليفا في جميع المسابقات منذ 9 فبراير 2013 وثاني طرد بشكل عام في مسيرته الاحترافية. كما أنهى بيكيه مسيرته بالطرد بعدما توجه إلى الحكم إثر نهاية الشوط الأول للحديث معه. وأصبح برشلونة أول فريق منذ عام 2009 يحقق الفوز في مباراة ضمن الدوري الإسباني رغم التأخر بالنتيجة والنقص العددي في نهاية الشوط الأول.

