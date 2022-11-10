بايرن اكتسح فيردر بريمن بسداسية

دوليه

واصل بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني بفوزه العريض على ضيفه فيردر بريمن 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني. وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز فولفسبورغ على بروسيا دورتموند 2-0، وبوخوم على بروسيا مونشنغلادباخ 2-1، وشتوتغارت على هيرتا برلين 2-1. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز السابع. وسجل سيرجي غنابري سجل ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 22، 28 و82، فيما أحرز جمال موسيالا، ليون غوريتسكا وماثيس تيل باقي الأهداف (د 6، 26 و84)، فيما سجل أنتوني يونغ هدف بريمن الوحيد في الدقيقة 10. وكانت 6 دقائق كانت كافية لوصول بايرن بأول فرصة حقيقية لمرمى الضيوف، والتي أسفرت عن هدف مبكر عبر موسيالا، الذي تلاعب بأحد المدافعين وطرحه أرضا بمراوغة رائعة قبل أن يسكن الكرة الشباك. الرد لم يتأخر كثيرا من بريمن، الذي تمكن بعد نحو 4 دقائق فقط من معادلة النتيجة بعد تمريرة حريرية نحو يونغ الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها الأخير بلمسة مباشرة في الشباك. وبعد مرور ربع ساعة، تحصل غنابري على ركلة جزاء بعد إعاقته، ليحتسبها الحكم عقب استعانته بتقنية الفيديو، لكن تشوبو موتينغ أهدرها بتسديدة تصدى لها الحارس بافلينكا. وتلقى بايرن ضربة مبكرة بتعرض ساديو مانيه لإصابة، دفعت مدربه جوليان ناغلسمان لاستبداله بالألماني ليروي سانيه. وبعد دقائق معدودة، عوض غنابري ركلة الجزاء المهدرة بتسديدة اخترقت شباك حارس بريمن، ليتقدم لأصحاب الديار مجددا. وأكد بايرن عدم تأثره بخروج مانيه مجددا بعدما استطاع غوريتسكا تسجيل الهدف الثالث. وانفجر بايرن بعدها بهدف رابع بعد هجمة مرتدة أنهاها سانيه بتمريرة ذهبية لغنابري، الذي اكتفى بمقابلتها بلمسة مباشرة في المرمى الخالي، محرزا الهدف الرابع، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الديا 4-1. وعلى طريقة الهدف الأول لموسيالا، تمكن غنابري من التوقيع على ثالث أهدافه وخامس أهداف فريقه.وبعد ثوان معدودة، انطلق تيل بالكرة حتى وصوله لمنطقة جزاء بريمن، قبل أن يطلق تصويبة يسارية قوية، ارتطمت بيد بافلينكا قبل أن تسكن شباكه، محرزا هدف فريقه السادس.

