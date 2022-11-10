مولر يثق في اللحاق بالمونديال

دوليه

يثق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، في لحاقه بكأس العالم 2022، رغم ابتعاده عن الملاعب مؤخرا بسبب الإصابة.

وأكد صاحب الـ33 عاما لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يمضي في الطريق الصحيح فيما يتعلق بعملية تعافيه من الإصابة.وتخشى الجماهير الألمانية غياب مولر عن قائمة «المانشافت» في المونديال، الذي سينطلق بعد نحو 10 ايام، نظرا لمعاناته من مشاكل عضلية.

وكان جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن، أعلن عدم قدرة الدولي الألماني على خوض أي مباراة مع الفريق حتى توقف كأس العالم.ومن المنتظر إعلان هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، قائمة المانشافت النهائية للمونديال، اليوم ،

حيث من المتوقع أن يتواجد مولر رفقة 26 لاعبا سيطيرون إلى قطر خلال أيام وجيزة.

