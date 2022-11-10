لوسيلسو يغيب عن الأرجنتين

دوليه

أفاد تقرير صحافي، أول من امس بأن لاعب المنتخب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو سيغيب عن نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وأكد تقرير لموقع «تيك سبورت» الأرجنتيني أن لو سيلسو، لاعب فياريال، سيغيب عن مونديال قطر، موضحا أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن كأس العالم. وأضاف التقرير أن فياريال أرجأ إصدار بيان رسمي بشأن حالة اللاعب الصحية، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة. ومن المقرر أن يخضع لو سيلسو لعملية جراحية بعد أن نصحه الأطباء بعدم الاعتماد على العلاج، خوفا من تأزم إصابته. ويعد لو سيلسو من العناصر الأساسية في تشكيلة ليونيل سكالوني، ويعد غيابه بمثابة ضربة قوية لمنتخب التانغو. ووقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، والتي تضم السعودية، والمكسيك، وبولندا.

