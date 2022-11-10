loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لوسيلسو يغيب عن الأرجنتين


أفاد تقرير صحافي، أول من امس بأن لاعب المنتخب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو سيغيب عن نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وأكد تقرير لموقع «تيك سبورت» الأرجنتيني أن لو سيلسو، لاعب فياريال، سيغيب عن مونديال قطر، موضحا أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن كأس العالم. وأضاف التقرير أن فياريال أرجأ إصدار بيان رسمي بشأن حالة اللاعب الصحية، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة. ومن المقرر أن يخضع لو سيلسو لعملية جراحية بعد أن نصحه الأطباء بعدم الاعتماد على العلاج، خوفا من تأزم إصابته. ويعد لو سيلسو من العناصر الأساسية في تشكيلة ليونيل سكالوني، ويعد غيابه بمثابة ضربة قوية لمنتخب التانغو. ووقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، والتي تضم السعودية، والمكسيك، وبولندا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة