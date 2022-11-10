لينارت سكوغلوند (1929 - 1975)

دوليه

لفت السويدي لينارت سكوغلوند الانظار بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث. ويجيد النجم السويدي اللعب في مركز الجناح الأيسر ويمتاز بالسرعة والمهارة ودقة التمرير، وهو ما دفع نادي ساو باولو إلى تقديم عرض لضمه مقابل 10 آلاف دولار لكن نادي ايك رفض هذا العرض وباع اللاعب بعد 5 شهور لإنتر الإيطالي مقابل 50 ألف دولار. ولعب سكوغلوند مع إنتر 9 مواسم سجل خلالها 55 هدفاً في 241 مباراة، قبل أن ينتقل إلى سمبدرويا ومنه إلى باليرمو.وعاد النجم السويدي في العام 1964 إلى نادي هاماربي الذي شهد انطلاقته وقضى معه 3 مواسم قبل أن ينهي مسيرته في نادي كارتورس، وتوفي عام 1975.

