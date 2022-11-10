أديمير (1922 - 1996)

دوليه

أبهر أديمير ومعه زميلاه جاير وزيزينيو المتابعين بالعروض الممتعة التي قدموها في النهائيات، ولعب أديمير الدور الرئيسي من خلال سرعته العالية ومهاراته الفريدة بالإضافة إلى قوته البدنية، وتوج بلقب الهداف برصيد 9 أهداف. وانطلق أديمير في العام 1940 من نادي بورت ريسفي ثم انضم إلى فاسكو دي غاما وانتقل منه إلى فلومنينزي ثم عاد مجدداً إلى فاسكو دي غاما الذي انهى معه مسيرته في العام 1955، نال لقب هداف الدوري البرازيلي مرتين متتاليتين في 1949 و1950.

وظهر بقميص المنتخب البرازيل في 38 مناسبة سجل خلالها 31 هدفاً خلال الفترة من العام 1945 إلى 1953، توفي عام 1996.

