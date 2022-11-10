الكأس لأوروغواي.. والأحزان في «ماراكانا»

دوليه

شُيّد ملعب ماراكانا خصيصاً لنهائيات مونديال البرازيل 1950، وكان ممتلئاً بنحو 175 ألف متفرّج في 16 يوليو 1950، لكن صمتاً مطبقاً خيّم على مدرجاته، بعد أن قلبت الأوروغواي تأخرها بهدف إلى فوز تاريخي 2-1 في نهاية المباراة، ليضيع حلم اللقب في ما عرف بمأساة «ماراكانازو».

مباراة حاسمة بمثابة النهائي، إذا أقيم الدور الثاني بنظام مجموعة من أربعة منتخبات (حلّت السويد ثالثة وإسبانيا رابعة)، فكانت نقطة التعادل تكفي البرازيل لتتوّج في ريو دي جانيرو.

بحثت البرازيل آنذاك عن موقعها في العالم، فاعتُبرت النتيجة بمثابة هزيمة لمشروع الأمة المكوّنة من تناغم أجناس موحّدة على المستديرة.

وفيما كانت أوروبا تخرج من الحرب العالمية الثانية وتواجه مشكلات للنهوض من ذيولها، رأت البرازيل في استضافة كأس العالم وبناء اضخم ملعب، فرصة لتضرب بقوة على الساحة الرياضية، لكن الخسارة وجّهت صفعة كبيرة لكبريائها.

على الجهة المقابلة من الحدود الأوروغويانية التي شهدت الاحتفال بلقب المونديال الثاني بعد 1930، تحوّلت الموقعة من مباراة كرة قدم الى كلمة مجازية «ماراكانازو» (ضربة ماراكانا)، وهي مرادفة للنصر في ظروف صعبة خلافا لكل التوقعات.

البرازيل التي ضمّت هداف البطولة أديمير (9 أهداف)، افتتحت التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر فرياسا فاشتعلت المدرجات، لكن «بيبي» سكيافينو ادرك التعادل في الدقيقة 66، قبل ان يحسم ألسيديس غيدجا الموقعة قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة. صُدمت البرازيل مع تتويج رئيس الاتحاد الدولي جول ريميه لقائد الاوروغواي أوبدوليو فاريلا. وكان برنامج المذيع الشهير آري باروسو مختصراً بعد النهائي «لا شيء أقوله لكم»، فيما تحدثت تقارير عن محاولات مشجعين الانتحار عن المدرجات واصابة آخرين بسكتات قلبية.

اتُهم حارس البرازيل باربوسا بانه لم يكن متمركزاً بشكل جيد عندما خدعه غيدجا، وقبل وفاته بأيام قليلة اشتكى بانه البرازيلي الوحيد الذي حُكم عليه مدى الحياة، رغم ان العقوبات القصوى للتشريعات البرازيلية هي 30 عاماً.

كما كان الظهير الأيسر بيغودي كبش فداء للصحافة، بعد ان راوغه غيدجا مرتين قبل التسجيل «فكّرت بالانتحار، كان هذا الخيار الانسب لي. ثم قلت في نفسي، حتى في مماتي، فان الناس ستبقى تكرهني الى الأبد».

كان المونديال قد توقف 12 عاماً بسبب الحرب العالمية.

بعدها، قرّر فيفا عام 1946 اطلاق اسم جول ريميه على الكأس نظرا «للخدمات التي قدّمها خلال الحرب»، واعلن انضمام الاتحاد البريطاني الى كنفه بعد خلاف جذري وتمّ قبول عضوية الاتحاد السوفياتي. كان اختيار البرازيل طبيعياً، لان معظم الدول الأوروبية كانت خارجة من حرب فتاكة أتت على اقتصادها وبناها التحتية.

أقيمت النهائيات بين 24 يونيو و16 يوليو بمشاركة 13 منتخباً: ستة من أوروبا، 5 من أميركا الجنوبية و2 من أميركا الشمالية.

برغم اقصائهما في التصفيات، دُعيت البرتغال بدلاً من تركيا المنسحبة فبدّلت رأيها، فيما طالبت فرنسا بتغيير برنامج لعبها في مدينتين تبعدان 3500 كلم، فقوبل طلبها بالرفض.

سُجّلت في البطولة مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز الولايات المتحدة المغمورة في بيلو هوريزونتي على انكلترا مهد اللعبة، بهدف جو غايتجنس، الهايتي المولد الذي كان يعمل أيضاً كغاسل صحون في مطعم. آنذاك أراح الإنكليز نجمهم العالمي ستانلي ماثيوز، نظراً لسهولة المباراة بنظرهم أمام تشكيلة من الهواة ونصف المحترفين. وصلت إيطاليا حاملةً للقب آخر نسختين، لكنها لم تكن مرشحة، إذ تغيّرت أساليب التدريب منذ النسخة الثالثة. أكّد الدور الاول ان المنافسة ستنحصر بين البرازيل المضيفة والاوروغواي العائدة بقوة والتي اكتسحت بوليفيا 8-0، فيما اكتسحت البرازيل السويد 7-1 وإسبانيا 6-1 في الدور الحاسم قبل المباراة الدراماتيكية الأخيرة، وفازت الاوروغواي بصعوبة على السويد 3-2 وعادلت اسبانيا 2-2.

تكريم الغريم

كرمت البرازيل في العام 2009 المهاجم الأورغوياني السيدس غيدجا صاحب هدف الفوز على منتخب «السامبا» في المباراة النهائية، ورفض غيدجا الخجول تلقي اية اسئلة من الصحافيين وفضل ترديد عبارة «عاشت البرازيل» قبل ان يغادر الملعب.

حداد برازيلي

أعلنت البرازيل اليوم التالي للنهائي «المشؤوم» في جميع أنحاء البلاد، وأغلقت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة أبوابها في ذلك اليوم بسبب رفض الموظفين الحضور إلى الدوام، وذكرت بعض المصادر أن أكثر من مشجع لقي حتفه حزناً على الخسارة.

مرض الحارس

شهد لقاء فرنسا ويوغسلافيا في التصفيات حادثة غريبة عندما أصر الحارس الفرنسي جوليان داروي على اللعب مرتدياً معطفاً لأنه مصاب بالزكام، وأمام رفض الحكم وإصرار الحارس، خرج الأخير من الملعب ولعب المهاجم جان كوربو في مركز حراسة المرمى.

مقاطعة فرنسية

قدم السكرتير العام للاتحاد الفرنسي هنري دولونيه استقالته من اللجنة المنظمة للبطولة احتجاجاً على تغيير نظام البطولة، ولعب المباريات بطريقة الدوري، وتزامنت استقالته مع انسحاب المنتخب الفرنسي من البطولة للسبب ذاته.

البطولة في سطور

- المضيف: البرازيل

- البطل: أوروغواي

-الوصيف: البرازيل

- الثالث: السويد

- الرابع: إسبانيا

- المنتخبات: 13

- المباريات: 22

- الأهداف: 88

- عدد المتفرجين: 1036000

- الهداف: البرازيلي أديمير (9 أهداف)

- أفضل لاعب: ألسيدس غيدجا

- أول هدف: أديمير (البرازيل)

- أسرع هدف: الفريدو سانتوس (120 ثانية)

- أفضل هجوم: البرازيل (22 هدفاً)

- أقوى دفاع: أوروغواي (5 أهداف)

- حكم النهائي: جورج رايدر (إنكلترا)

