معجزة على العُشب

دوليه

ألّف الكاتب الأميركي جيفري دوغلاس كتاباً اسماه «مباراة حياتهم» تناول فيه اللقاء الذي جمع الولايات المتحدة مع إنكلترا ضمن المجموعة الثانية للدور الأول، وأُطلق الأميركان على تلك المباراة اسم «معجزة على العشب» لأن منتخب بلادهم تمكن من هزيمة الإنكليز «ملوك كرة القدم» في ذلك الوقت بهدف جوي غيتجينس.

وصبت الترشيحات في مصلحة المنتخب الإنكليزي الذي كان يضم وقتها نخبة من أفضل نجوم العالم مثل بيرت وليامز، بيلي رايت، روي بنتلي، ألف رامزي، جون أستونلوري هيوز، جيمي ديكنسون، بالإضافة إلى النجم ستانلي ماثيو الذي غاب عن تلك المباراة، وتوقعت مكاتب المراهنات فوز إنكلترا بنسبة 1:3، مقابل 2:45 لفوز المنتخب الأميركي الذي كان يضم لاعبين «دوام جزئي» بعضهم يعمل ساعي بريد وآخرين مهنتهم غسل الأطباق. ودخلت إنكلترا المباراة بعد فوزها في اللقاء الأول على تشيلي 0-2، فيما خسرت الولايات المتحدة أمام إسبانيا 1-3 رغم تقدمها حتى الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

وأصر المدرب الإنكليزي والتر ونتربوتوم على اللعب بالتشكيلة نفسها التي واجهت تشيلي واستبعاد ماثيو الذي التحق بصفوف الفريق بعد مشاركته مع منتخب كندا أحد ممثلي الإمبراطورية البريطانية، في المقابل صرح الاسكتلندي بيل جيفري مدرب الولايات المتحدة قبل اللقاء بأن حظوظ فريقه في الفوز معدومة.

وبدأ الإنكليز اللقاء بقوة لإحراز هدف مبكر، فتعرض مرمى الحارس الأميركي فرانك لـ 6 تسديدات خلال أول 12 دقيقة، لكن الأخير نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، حتى تمكن زميله جوي غيتجنس المولود في هاييتي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0. واستطاع المنتخب الأميركي المحافظة على تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للولايات المتحدة، وصدمة للصحافة الإنكليزية التي توقعت وجود خطأ مطبعي في النتيجة، وكتبت في صفحاتها أن إنكلترا فازت بنتيجة 10 -1.