فرنسا تحمل هم المحافظة على اللقب

دوليه

منذ تتويج المنتخب البرازيلي بلقبي «السويد 1958» و«تشيلي 1962» لم ينجح أي منتخب في الفوز بلقبين متتاليين في كأس العالم، وسيكون هذا التحدي الذي يحمله المنتخب الفرنسي حامل اللقب في مونديال قطر لينضم إلى البرازيل وإيطاليا المتوجة بنسختي 1934 و1938.

ويدخل منتخب «الديوك» البطولة معززا بألمع نجومه ممن يقودون في الوقت الحالي أكبر الأندية في أوروبا، على غرار القائد كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني، والمتوج بالكرة الذهبية لهذا العام.

ويضم خط هجوم ناريا يقوده كيليان مبابي هداف كأس العالم 2018 ومهاجم باريس سان جرمان، وأنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الإسباني وأوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي وكينغسلاي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما يتوقع خبراء الكرة بروز لاعبين آخرين في صفوف بطل النسخة الماضية من المونديال على غرار هوغو لوريس ونغولو كانتي ولوكاس هيرنانداز وإدواردو كامافينغا وجول كوندي وغيرهم، ويغيب عن فرنسا لاعب خط وسط يوفنتوس بول بوغبا للإصابة.

وتلعب فرنسا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس، وربما يأتي التهديد الأقوى للصدارة من الدنمارك رغم أنها لا تمتلك تاريخاً في المونديال.

لكن المنتخب الدنماركي تطور كثيراً في العقدين الأخيرين، وتأهل في 5 مناسبات للمونديال من بين آخر 7 دورات نهائية، آخرها في روسيا 2018.

وبعد الإنجاز القاري الوحيد في تاريخ منتخب الدنمارك في أمم أوروبا نسخة «يورو 1992»، يطمح الدنماركيون إلى تحقيق نتائج في مونديال قطر 2022 أفضل من تلك التي صنعوها في مونديال فرنسا 1998 عندما بلغوا ربع النهائي.

وتضم قائمة الدنمارك في المونديال نجوماً أبرزهم لاعب مان يونايتد كريستيان إيريكسن «العائد إلى الحياة» والذي خاض حتى الآن 117 مباراة بقميص الدنمارك وسجل 39 هدفا. وكان إيريكسن تعرض إلى سكتة قلبية مفاجئة خلال مباراة الدنمارك وفنلندا ضمن الدور الأول من نهائيات كأس أمم أوروبا 2021، عندما سقط على العشب في الدقيقة 42 من المباراة قبل نقله بسرعة إلى إحدى المصحات. وبعد متابعة صحية دقيقة، خضع إيريكسن إلى عملية جراحية في القلب واستكمل فترة نقاهة مطولة قبل أن يسمح له الأطباء باستئناف ممارسة كرة القدم، وظهر مجددا في تشكيلة منتخب بلاده يوم 26 مارس 2022 في مباراة ودية أمام هولندا.

وبجانب إيريكسن، يعوّل منتخب الدنمارك على جاهزية حارس مرمى نيس الفرنسي كاسبر شمايكل نجل القائد السابق بيتر شمايكل، وسيمون كاير (ميلان الإيطالي)، وأندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، ودانيال فاس (فالنسيا الإسباني)، ومارتن برايتوايت (إسبانيول)، وكاسبر دولبرغ (إشبيلية) وغيرهم.

ويشرف على تدريب الفريق كاسبر هولماند الذي تولى المهمة في يونيو 2020، خلفا للنرويجي أيج هاريدي، ونجح في قيادة المنتخب لبلوغ نصف نهائي بطولة أوروبا للأمم 2021 والتأهل لمونديال قطر 2022.

أما المنتخب الأسترالي، فلا يملك هو الآخر تاريخا ناصعا في كأس العالم، خلال فترة تمثيله قارة أوقيانوسيا، إذ اكتفى بالتأهل مرة واحدة إلى المونديال. لكن بعد الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، أظهر «الكنغر» الأسترالي وجها مغايرا، وزاحم منتخبات القارة الصفراء، بل انتزع بطاقة التأهل في جميع النسخ منذ عام 2006 حتى 2022.

ويعيش المنتخب الأسترالي استقراراً فنياً تحت إشراف مدربه غراهام أرنولد الذي تولى المهمة خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، بعد انتهاء مشاركة «الكنغر» في نهائيات كأس العالم 2018. وسبق لأرنولد أن عمل في منتخب أستراليا، في موقع مساعد المدرب فرانك فارينا، في الفترة بين عامي 2000 و2005، ثم مع الهولنديين غوس هيدينك وبيم فيربيك. كما تقلد منصب المدرب المؤقت لمدة عام واحد، قاد فيه منتخب أستراليا إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا 2007.

ويعوّل أرنولد في هذه المشاركة على مهارات لاعبيه مارتن بويل، وأجدين هروستيك، وأوير مابيل، وأرون موي، ومات رايان.

ورغم أن المنتخب التونسي يتساوى مع الدنمارك وأستراليا في عدد المرات التي تأهل فيها إلى النهائيات، إلا ان «نسور قرطاج» فشلوا في تجاوز الدور الأول في كل مشاركاته السابقة.

ويشرف على تدريب الفريق جلال القادري منذ فبراير 2022، حيث تولى المنصب خلفا للمنذر الكبير بعد أن كان مدربا مساعدا له لما يناهز 9 أشهر. وقاد القادري (51 عاما) تونس إلى التأهل لكأس العالم قطر 2022 عقب الفوز على مالي في الدور الحاسم من التصفيات (1ـ0) في مجموع الذهاب والإياب، كما حقق لقب دورة اليابان الودية يونيو الماضي، علما بأن مسيرته كلاعب كانت مع أندية مغمورة في الدرجتين الثانية والثالثة، وبدأ مشواره التدريبي بعمر 34 عاما وأشرف على أندية الملعب التونسي والنادي البنزرتي وشبيبة القيروان، فضلا عن تجارب في الدوريين السعودي والإماراتي. ويمتلك القادري مجموعة من اللاعبين المحترفين بأوروبا وبعض الدوريات العربية، فضلا عن عدد قليل من لاعبي الدوري التونسي.

ويعد قائد منتخب تونس يوسف المساكني (مهاجم النادي العربي القطري) واحدا من أبرز اللاعبين وأكثرهم حضورا (72 مباراة دولية)، وذلك إلى جانب وهبي الخزري (مونبيلييه الفرنسي)، ومنتصر الطالبي (لوريون الفرنسي)، وحنبعل المجبري (بيرمنغهام الإنجليزي)، وفرجاني ساسي (الدحيل القطري)، وعلى معلول (الأهلي المصري)، ونعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، وأيمن دحمان (الصفاقسي)، ونادر الغندري (الأفريقي)، وغيلان الشعلالي (الترجي التونسي)، وغيرهم.

الاتحاد الفرنسي

تأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عام 1919، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1919، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت فرنسا أول مباراة دولية لها أمام بلجيكا في العام 1904 وخسرتها 3-0، أكبر فوز لها على اليونان (0-11)، وأكبر هزيمة أمام الدنمارك (6-1)

منتخب فرنسا

تخوض فرنسا حاملة اللقب مونديالها رقم 16 في التاريخ، وسبق لها أن توجت مرتين الأولى عندما استضافت البطولة 1998 والثانية في النسخة الماضية بروسيا، آخر غياب لها عندما فشلت في التأهل مرتين على التوالي في 1990 و1994.

الاتحاد الاسترالي

تأسس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عام 1961، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1963، وإلى الاتحاد الآسيوي في 2006. ولعبت أستراليا أول مباراة دولية لها أمام فرنسا في العام 1908 وفازت فيها 0-9، أكبر فوز لها على ساموا الأميركية (0-31)، وأكبر هزيمة أمام جنوب أفريقيا (8-0).

منتخب استراليا

شاركت أستراليا في 5 نهائيات سابقة قبل مونديال قطر، وكانت أفضل نتيجة لها الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006، ووجدت أستراليا طريقها إلى المونديال بعد انضمامها إلى الاتحاد الآسيوي بعد أن كانت تضطر لخوض الملحق.

الاتحاد الدنماركي

تأسس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عام 1889، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1904، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت الدنمارك أول مباراة دولية لها أمام البحرين في العام 1971 وخسرتها 2-1، أكبر فوز لها على فرنسا (1-17)، وأكبر هزيمة أمام ألمانيا (8-0).

منتخب الدنمارك

تتساوى الدنمارك مع تونس وأستراليا في عدد مرات الوصول إلى النهائيات بـ 6 مناسبات، وكان ظهورها الأول متأخراً نسبياً في المكسيك 1986، وسجلت أفضل نتائجها في مونديال فرنسا 1998 عندما بلغت الدور ربع النهائي.

الاتحاد التونسي

تأسس الاتحاد التونسي لكرة القدم عام 1957، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1960، وإلى الاتحاد الأفريقي في 1960. ولعبت تونس أول مباراة دولية لها أمام ليبيا في العام 1957 وفارت فيها 1-4، أكبر فوز لها على جيبوتي (1-8)، وأكبر هزيمة أمام المجر (10-1)

منتخب تونس

لم تتمكن تونس من تجاوز الدور الأول في المرات الستة التي بلغت فيها النهائيات، وسجل المتخب التونسي ظهوره الأول في الأرجنتين 1978، ثم غاب 20 عاماً ليعود في 1998 و2002 و2006، بالإضافة إلى النسخة الأخيرة في روسيا.

