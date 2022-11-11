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شهدت عموم مناطق البلاد أمس هطول امطار تراوحت كمياتها بين 7 و10 ملليمترات مع توقعات باستمرارها اليوم الجمعة مع نشاط في سرعة الرياح قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار في بعض المناطق تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا مع ارتفاع أمواج البحر أكثر من 6 أقدام. وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي: إن فرص الأمطار تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل باذن الله في وقت تشير خرائط الطقس والنماذج العددية إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.