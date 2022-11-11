الاخيرة

دشنت قوة الإطفاء العام، أمس الخميس، زورق منجد 2 الذي تم بناؤه في كندا بطول 26 متراً وعرض 8 أمتار.

وذكرت الإطفاء في بيان أن الزورق منجد 2 مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الملاحية المتطورة، لتسهيل عمليات البحث والانقاذ، كما أنه مزود بأحدث معدات مكافحة حرائق السفن،



ما يعزز من أسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحريق وتقليل فترة الاستجابة للحوادث لحماية الأرواح والممتلكات.

ولفتت إلى أن تدشين الزوارق الجديدة يأتي ضمن خطط القوة لتطوير الآليات والمعدات والزوارق للحفاظ على الأمن المجتمعي.