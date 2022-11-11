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انطلقت أعمال الدورة الـ 22 من المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون تحت شعار (الإعلام في عالم يتشكل) بمشاركة وزارة الاعلام الكويتية بقطاعي الاذاعة والتلفزيون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الدكتور يوسف السريع.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد القصبي في كلمته بافتتاح المهرجان أمام التطورات التقنية العالمية الآن في الإعلام الجديد حان الوقت لتضافر الجهود العربية للوصول إلى صناعة إعلامية محترفة مؤثرة تساعد على إيصال رسالة العالم العربي بطريقة فاعلة.



واوضح القصبي أن المهرجان يمثل فرصة ثمينة ومنصة واعدة للتشاور والتعارف لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات لصناعة إعلام عربي جديد مؤثر في محتوى يليق بقيم وعادات مجتمعاتنا. وأشار الى أن المهرجان العربي يمثل بتاريخه فرصة للاحتفاء بالمبدعين وصقل المواهب معلنا عن مبادرة السعودية لدعم المواهب العربية لتحفيز الإبداع والمبدعين والارتقاء بصناعة الإعلام بوسائله المتطورة تقنيا وصولا إلى إعلام عربي ينافس عالميا.

واعرب عن الأمنيات بنجاح هذا المهرجان والخروج بمخرجات ترتقي بتطلعات شعوبنا قبل قيادتنا وتليق بمتطلبات الساحة.



من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الإعلام الكويتية ورئيس الوفد الكويتي المشارك في المهرجان الدكتور يوسف السريع في تصريح ان مشاركة الوزارة بقطاعي الإذاعة وتلفزيون في هذا المهرجان تأتي للالتقاء بالأخوة العرب وتبادل الخبرات والتجارب وايضا المنافسة على الجوائز وهو العنوان الرئيسي في كل مهرجان تشارك فيه الكويت.



واعرب السريع عن امله في الحصول على مجموعة من الجوائز واكتشاف شباب جدد من خلال أعطائهم الفرصة للدخول في هذا المهرجان. وأوضح أن هذا العام يختلف كون ان المهرجان منذ اكثر من 40 عاماً يقام في تونس ونجده هذا العام يقام هنا في العاصمة السعودية الرياض وهو أمر يحسب لها في تبني هذه الاحتفالية التي نجد ان هناك كثيراً من التلفزيونات العالمية تأتي لكي تشاهد وتنقل الإعلام العربي وأهمية الإعلام العربي.



وتشارك وزارة الاعلام الكويتية في المهرجان بمجموعة من الاعمال الاذاعية والتلفزيونية وهي حلقة خاصة عن الفنان الكويتي الراحل غانم الصالح من خلال برنامج (اعلام العرب) وبرنامج (اعجوبة الزمان) و(الشباب والعمل التطوعي) و(فورت نايت) و(المركبة المجهولة) و(مال واعمال) و(تحدي وإرادة) و(فلاش توعوي للبيئة).



كما تشارك الوزارة بأعمال لقطاع التلفزيون وهي برنامج (الرسام) ومسلسل (دحباش) وبرنامج (ليلة خميس) وفيلم عن القضية الفلسطينية بعنوان (إلى ان نعود). ويستمر المهرجان الذي يقام للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس منذ أكثر من أربعة عقود وتستضيفه الرياض استثنائيا بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية واتحاد إذاعات الدول العربية حتى الـ12 من الشهر الحالي وسط مشاركة اعلامية كبيرة.

