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أُعلن في العاصمة الأردنية عمّان، عن القائمة القصيرة لجائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال للدورة الـ 16، والتي تضمنت تسعة كتاب من الوطن العربي، من بينهم الكاتب والناقد علاء الجابر، الذي شارك بنصه الروائي للأطفال حرب فارس والحمراء والجائزة خُصصت في هذا العام لموضوع استلهام الحكاية الشعبية من الثقافة العربية للفئة العمرية من 9-12 سنة.



وجاء في بيان الجائزة، أن الأعمال التسعة التي وصلت للقائمة القصيرة، وقع عليها اختيار لجنة التحكيم من بين 721 عملاً تقدم للمسابقة، من 18 دولة عربية، و12 دولة غير عربية.

ومن الجدير بالذكر أن للجابر عشرات الأعمال المُخصصة للأطفال على مستوى القصة، الشعر، المسرح، والسينما، وبرامج الإذاعة والتلفزيون، هذا بالإضافة لاهتماماته الفنية والنقدية الأخرى.

