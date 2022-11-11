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بثت الفنانة العمانية فخرية خميس بوستر لمشاركتها في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي كرئيسة لجنة التحكيم وكتبت: يسعدني مشاركتكم محكمي جوائز مهرجان الباطنة السينمائي الدولي متمنين التوفيق لجميع المتأهلين.. كونوا على الموعد..حليفكم النجاح والتوفيق في مساعيكم الطيبة والنهوض بالمهرجان في أفق فنون السينما وعلى الموعد بإذن الله تعالى.. شكرا لكم وعلى ثقتكم وأهلا بالاخوة الاساتذة في لجنة التحكيم ومتيقنة من نجاح المهرجان ومساعيكم الطيبة بارك الله فيكم.



وتضم لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة الفنانة فخرية خميس رئيس لجنة التحكيم، والدكتور حسين أميري عضو لجنة التحكيم، والممثلة جيهان كمال عضو لجنة التحكيم، والدكتور مسفر الموسى رئيس لجنة التحكيم، والمخرج سليمان الخليلي عضو لجنة التحكيم، والمخرج صلاح الحضرمي عضو لجنة التحكيم.



هذا وقد استقبل مهرجان الباطنة السينمائي الدولي 2022 والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح، 142 فيلماً من 20 دولة للمشاركة في فعالياته التي ستنطلق يوم 12 نوفمبر المقبل وتستمر 4 أيام.

وتنوعت الأفلام المشاركة في المهرجان، بين 28 فيلماً وثائقيًّا،و107 أفلام روائية، و7 أفلام ضمن جائزة المهرجان (علاقة الإنسان بالبحر)، وبلغ عدد المشاركات من سلطنة عُمان 25 فيلمًا، ومشاركات أخرى متنوعة من دول العالم وهي الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والمغرب، وإيران، وليببا، وبلجيكا، ولبنان، وتونس، وموريتانيا، والأردن، والسويد، وكرواتيا، وسوريا، والجزائر، وأميركا، وبنجلاديش).

