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افتتحت مؤسسة الدوحة للأفلام معرض إنتاج الذي يتتبع تاريخ السينما والتلفزيون والمسرح في قطر، ويقام في سكة وادي مشيرب في الفترة من 8 نوفمبر 2022 إلى 22 يناير 2023، وذلك ضمن فعاليات تجربة الدوحة للأفلام.



حضر حفل الافتتاح الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام، والشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام وإنتاج من إعداد خليفة عبدالله آل ثاني، ينظم بالشراكة مع وزارة الثقافة ومشيرب العقارية ومتاحف قطر، وبالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام بصفة الشريك الإعلامي. يفتح المعرض أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً ما عدا يوم الجمعة حيث يفتح أبوابه من الساعة 2 بعد الظهر لغاية 10 مساءً.



في هذا السياق قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: إنتاج تحية تقدير إلى تراث وإرث وطننا في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، حيث ساهم كل مجال بتعزيز مكانة قطر لتصبح مركزاً للامتياز الثقافي. إلى جانب الفنون الأخرى، تعدّ هذه المجالات القلب النابض لهوية قطر الثرية، ونفتخر بمشاركتها مع كل العالم ضمن تجربة الدوحة للأفلام.



سيسلط المعرض الضوء على فنانين استثنائيين وموهوبين في مجالات متعددة لنبرز ثقافة وطننا كوجهة للرياضة، وكذلك للإلهام وللفنون الإبداعية على حدَ سواء.

تتمحور صالة العرض الأولى في معرض إنتاج حول الحركة المسرحية في قطر التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بداياتها في المدارس والنوادي الاجتماعية، ثم بدأت بشكلها المعاصر بعد فترة ليست بالطويلة من استقلال البلاد في عام 1971 من خلال تأسيس فرقة قطر المسرحية في عام 1972 وفرقة السد المسرحية بعدها بعام. ومع تطور هذا النوع من الفن واكتسابه مزيداً من الشعبية، تم تأسيس فرقتين مسرحيتين إضافيتين وهما فرقة الأضواء المسرحية والفرقة الشعبية المسرحية.

وفي عام 1994، اندمجت هذه الفرق الأربعة لتشكل فرقتين لازلنا نعرفهما اليوم ونحتفي بإبداعاتهما وهما فرقة قطر المسرحية وفرقة الدوحة المسرحية.



وتلت هذه الفترة عدة تطورات، من بينها إنشاء مسرح قطر الوطني الذي بدأ في استقبال الجمهور ابتداءً من عام 1986 ومركز قطر الوطني للمؤتمرات في عام 2011 والذي يضم مسرحاً بسعة استيعابية تصل إلى 2300 مقعد.

كما يحتفي إنتاج في صالة عرضه الثانية بصناعة التلفزيون الناجحة في قطر حيث يمكن تتبع جذور نشأة التلفزيون في قطر إلى تلك اللحظة التاريخية التي شهدت تأسيس تلفزيون قطر صاحب الشعبية الواسعة. فقد انطلق بث القناة الوطنية المحبوبة لأول مرة في أغسطس 1970، وأصبحت مصدراً موثوقاً للمعلومة والخبر لسائر أهل قطر من خلال برامجها الإخبارية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والرياضية والعلمية والطبية.



وخلال العقود الخمسة التي شهدت تشغيل القناة، كانت القناة بمثابة شرارة الانطلاق للمسيرة المهنية للعديد من المخرجين والمذيعين والممثلين وغيرهم من العاملين في صناعة التلفزيون، وقد ساعدت المحطة طلاب الإعلام والصحافة على اكتساب الخبرة والدراية بعملية البث وكانت من أوائل القنوات العربية التي تستخدم أحدث الأجهزة والمعدات. يستمر اليوم تلفزيون قطر في ممارسة دوره الحيوي بالترويج لقيم قطر الثقافية ورفع الوعي بأبرز وأهم القضايا.



تسلط صالة العرض الثالثة الضوء على صناعة الأفلام والتاريخ السينمائي لدولة قطر حيث بدأت الحركة السينمائية المعاصرة والمبهرة في قطر بمسارح تعرض الأفلام بصيغة 16 مليمتر خلال الخمسينيات، وحصدت شعبية واسعة لدى الجماهير المحلية وهو ما أدى لافتتاح المزيد من دور العرض في البلاد بفضل تأسيس شركة قطر سينما خلال السبعينيات.



وقد بدأت صناعة السينما الوطنية المزدهرة باتخاذ خطواتها الأولى المبدئية خلال عام 1975 عندما بدأ تلفزيون قطر بصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة. وقد تطوّرت الصناعة في عام 2010 عندما أسست سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني مؤسسة الدوحة للأفلام لدعم نمو مجتمع صناع الأفلام في قطر وتقديم التمويل والتدريب والدعم وتوسيع شبكة علاقات صناع الأفلام في الدول العربية والعالم.



وقد وصل عدد المشاريع السينمائية التي دعمتها المؤسسة حتى الآن إلى أكثر من 750 مشروعاً من 75 دولة وعٌرض عدد كبير منها في أبرز المهرجانات السينمائية الدولية وأصبحت مؤسسة الدوحة للأفلام أول مؤسسة سينمائية عربية تحصد 10 ترشيحات أوسكار خلال 7 سنوات متتالية.

