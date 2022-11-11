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يواصل عشاق المسرح والكوميديا في موسم الرياض 2022، مشاهدة عروض مسرحية الحرب العالمية السادسة التي تدور أحداثها في إطار كوميدي جاذب، يتولى فيه دور البطولة الفنان حسن البلام، وعدد من رفاقه، حيث يجسدون ألوانا من الفكاهة على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.



وتدور أحداث المسرحية التي كتبها عبدالله البدر، وأخرجتها تغريد الداود حول تأثير المصير الواحد في القدرة على جمع الرؤى المختلفة على التعايش من أجل البقاء، ويمثل أدوارها إضافة إلى البلام كل من الفنانة زهرة عرفات، فهد البناي، محمد الرمضان، عبد العزيز النصار، علي الحسيني، ونوف السلطان.