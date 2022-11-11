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افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د. عيسى الأنصاري معرض نور 3، الذي أقيم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير في متحف الفن الحديث.

وبعد جولته في المعرض، قال الأنصاري: يفخر (الوطني للثقافة) بهذا التعاون المستمر مع المجتمع المدني، ومع أبرز الأنشطة التي تتبناها مؤسساته. سعدت بافتتاح معرض (نور 3) مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير، هذه الجمعية التي أثبتت حضوراً لكوكبة من الشباب الكويتي والعربي، الذي أتحفنا إبداعاً في تسليط الضوء على زوايا فنية كبيرة، من خلال تخصص التصوير، هذا المجال الذي له حضور على المستوى العالمي، وله تميز على المستوى العربي، ونفتخر نحن بدول الخليج بأن يكون الشباب الكويتي من رواد هذا الفن، ومن أبرز من حصد جوائز على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وأضاف: مستمرون في دعم هذه الجمعية، ونفخر بأن نمد لهم كل التسهيلات التي يحتاجونها، من خلال إقامة الورش التدريبية والمعارض، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي يقيمها المجلس الوطني داخل الكويت وخارجها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم الدرويش إنه في معرض (نور 3) كنا انتقائيين بصورة أكثر، بهدف رفع مستوى التصوير، مبيناً أن عدد المشاركين في المعرض 38 مشاركاً، وعدد الأعمال 88 عملاً تتنوع بين تصوير الطيران، والطبيعة، والطيور، والأشخاص. ولفت الدرويش إلى أن المعرض يستمر خمسة أيام، وكما هي العادة فالجمعية اقامت ورشاً مجانية متنوعة خلال فترة المعرض.

