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أطلقت شركة ستاربكس برنامج مكافآت ستاربكس الجديد، والذي أصبح متاحًا الآن عبر نظامي آبل وآندرويد. ويهدف برنامج الولاء مكافآت ستاربكس إلى توسيع مجتمع عملاء ستاربكس المتنامي، إذ سيتيح لهم جمع نقاط النجوم ستارز ويكافئهم بتجارب استخدام متميزة وممتعة كل يوم، إلى جانب التواصل مع أعضاء مجتمع ستاربكس.



يتوفر برنامج مكافآت ستاربكس الجديد عبر تطبيق ستاربكس الكويت، وهو مصمم لمكافأة العملاء الأولياء بالعديد من المزايا المخصصة لهم بطرق تجعله يتجاوز سواه من برامج الولاء التقليدية. حيث يتيح البرنامج لأعضاء مكافآت ستاربكس جمع 4 نجوم ستارز في مقابل كل 10 دنانير من مشترياتهم من ستاربكس، بما في ذلك المشروبات والقهوة والأطعمة والبن وأي من بضائع ستاربكس في سائر مقاهي الشركة في أرجاء الكويت، وعندما يصل مجموع النجوم إلى 250 نجمة سيحصلون على مشروبهم مجانًا. أما عندما يصل مجموع نجومهم إلى 750 نجمة فسيحصلون على العضوية الذهبية، والتي يتيح لهم التمتع بالعديد من المزايا والعروض الحصرية، إلى جانب إهدائهم مشروب مجاني في يوم عيد ميلادهم.



فقد صرح آندي هولمز، رئيس ستاربكس في مجموعة الشايع، بالقول: نحن سعداء بإطلاق برنامج الولاء الجديد الخاص بنا في الكويت. فإلى جانب تميز عملائنا في الكويت بالإلمام التكنولوجي وتوجههم نحو الخدمات الرقمية، فهم يتطلعون كذلك لتجارب مخصصة تلبي احتياجاتهم وتبهجهم كل يوم، وهذا ما يهدف برنامج مكافآت ستاربكس إلى تحقيقه. فنحن متمسكون بمهمة تنمية مجتمعنا وإظهار تقديرنا له، وتوسيع نطاق عروضنا الرقمية لإرضاء عملائنا، فيما نواصل استراتيجية تحولنا الرقمي.



واحتفالًا بإطلاق برنامج المكافآت الجديد، نظمت ستاربكس ممشى النجوم التفاعلي. حيث أتاح الممشى لجمهور ستاربكس التفاعل مع العروض الضوئية على أرضية الممشى، إلى جانب فرصة الالتقاء والتفاعل مع بعضهم البعض والمشاركة في أجواء الحماس بمناسبة إطلاق البرنامج. كما أتاحت للحاضرين ممن حملوا التطبيق فرصة شيقة لمشاهدة أسمائهم معروضة على ممشى النجوم.

