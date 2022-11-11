عربيات ودوليات

تستمر عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وإذ تقدّم الجمهوريون على الديموقراطيين في مجلس النواب، فإن نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا ستحسم من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وحتى الآن حصل الجمهوريون على 49 مقعدا مقابل 48 للديموقراطيين، ويحتاج كلا الحزبين إلى الظفر بمقعدين إضافيين على الأقل حتى يتمكن من الحصول على الأغلبية.

وستحدد نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين ستجرى جولة ثانية من الانتخابات في جورجيا بعد فشل المرشحين الديمقراطي والجمهوري في تخطي حاجز 50%.

وعلى صعيد متصل، أظهرت آخر نتائج احتساب الأصوات في مقاطعتي ماريكوبا وبينا بولاية أريزونا تقدم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بنحو 95 ألف صوت على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.

وقد خالفت النتاج التي حصل عليها الحزب الديموقراطي استطلاعات الرأي التي توقعت مدا جمهوريا كبيرا في الانتخابات النصفية.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية احتفاظ حزبه بالأغلبية في مجلس النواب، رغم خسارة عدد من المقاعد. وفي مؤتمر صحافي، أعرب بايدن عن استعداده للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات، قائلا إنه متفائل بمستقبل الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وإن أغلبية الشعب الأميركي تدعم برنامجه الاقتصادي.

كما دعا بايدن إلى العمل -وفق الإجراءات الدستورية- على منع عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة، مبديا عزمه الترشح للرئاسة سنة 2024.

من جهته، نفى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صحة التقارير التي أفادت بأنه غاضب من نتائج الانتخابات النصفية.

وأضاف ترامب -في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»- أنه يرى أن نتائج الانتخابات كانت جيدة، وأن كل من دعمهم أبلوا بلاء حسنا.

وردا على سؤال عما إذا كانت النتائج الباهتة ستغير قراره بشأن خوضه السباق الرئاسي، أشار ترامب إلى أنه سيمضي قدما في خططه.

وكان ترامب قد دعم أكثر من 300 مرشح من المعسكر الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وكان يراهن على تحقيقهم نتائج إيجابية، قال إنه يستحق نيل التقدير عليها. غير أن نتائج كثير من هؤلاء المرشحين في الانتخابات جاءت مخيبة للآمال.

