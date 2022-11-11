عربيات ودوليات

شككت الرئاسة الأوكرانية في الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون، وقالت إنها ستحدد موقفها بناء على الأفعال لا الأقوال، وذلك بعد سحب موسكو قواتها إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة ذكر خلالها خيرسون مرة واحدة فقط، إن القوات الأوكرانية تعزز مواقعها «خطوة بخطوة» في الجنوب، وحذر من أن «العدو لن يقدم لنا أي هدايا».

من جهته، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، «إنهم ينسحبون ولكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يحدث إذا كان انسحابا كاملا أو إعادة تنظيم». وأضاف أريستوفيتش أن القوات الروسية تدمر الجسور وتزرع ألغاما في الطرق خلال مغادرتها، وأوضح «في الوقت الحالي لا نعرف نواياهم، هل سيخوضون قتالا معنا ويحاولون التمسك بمدينة خيرسون؟ إنهم يتحركون ببطء شديد».

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك قوله إن من المبكر الحديث عن انسحاب روسي من خيرسون، مشيرا إلى وجود قوات روسية في خيرسون حتى اللحظة. وقال بودولياك إن بلاده لا تعير اهتماما للتصريحات الروسية والأفعال تختلف عن الأقوال، موضحا أنه لا يوجد معنى للحديث عن انسحاب روسي، ما دامت أعلام أوكرانيا لا ترفرف على خيرسون.

وفي تعليقه على إعلان الانسحاب، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأمر الذي أصدرته موسكو بالانسحاب من خيرسون يظهر أن هناك «بعض المشكلات الحقيقية التي تواجه الجيش الروسي»، على حد قوله.

