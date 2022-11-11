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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس ارجاء جلسة المجلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الى يوم الخميس المقبل لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب.

وعقد البرلمان الدورة الاولى بحضور 108 نواب من اصل 128 نائبا يشكلون عدد اعضاء المجلس لكن الدورة انتهت من دون نيل اي مرشح الاصوات المطلوبة (86 صوتا) فيما لم يكتمل النصاب المطلوب للحضور (86 نائبا) في الدورة الثانية ما ادى الى انهاء الجلسة.

ونال في الدورة الاولى النائب ميشال معوض 44 صوتا والاكاديمي عصام خليفة 6 اصوات فيما تم التصويت بـ47 صوتا ورقة بيضاء كما جرى التصويت من قبل سبع نواب بأوراق كتب عليها عبارة (لبنان الجديد) ونال كل من زياد بارود وناجي حايك صوتا واحدا وورقة ملغاة. وتعتبر جلسة مجلس النواب امس خامس محاولة منذ سبتمبر الماضي لانتخاب رئيس جديد للبنان.