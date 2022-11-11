محلية

عقدت وزارة الرياضة السعودية مؤتمراً صحفياً في الرياض أول من امس للكشف عن تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، اليوم وغدا، وتنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIB».

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. غسان طاشكندي في كلمته بالمؤتمر الصحافي: «استضافت المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بدعم من الحكومة ومنها بطولة كرة السلة 3×3، حيث أقيمت ثلاث جولات منها جولة عالمية في جدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذه هي البطولة الرابعة بالمملكة والأولى في الرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022».

وقدم الشكر الجزيل لوزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والذي يعد الداعم الأول لكرة السلة الثلاثية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها في المملكة، وكذلك وجه الشكر لجميع منسوبي وزارة الرياضة وقسم الفعاليات والشركاء في الاتحاد الدولي للعبة.

