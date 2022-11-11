محلية

في خضم أحاديث الدواوين الرياضية حول كرة القدم والترقب حول انطلاق كأس العالم في الدوحة المزمع افتتاحه 20

الشهر الحالي بين منتخبي قطر والاكوادور، أقام ديوان الشطي، مساء الأول من أمس الاول، حفل تكريم لمجموعة من نجوم العصر الذهبي الذين سجلوا مشاركة تاريخية في كأس العالم 1982، إذ حرص صاحب الديوان علي الشطي، على الاحتفاء

خلال هذه الأيام بنجوم الكويت الذين لمعوا آنذاك بعد مرور عشرات السنين من تحقيق الانجاز الذي سجل في تاريخ الرياضة الكويتية، وذلك في ديوانه الكائن بمنطقة غرب مشرف في اجواء لم تخل من ذكر المواقف والذكريات الجميلة والتي رسمت البسمة على وجوه الحضور.



وتضمنت قائمة المكرمين الذين حضروا ديوان الشطي: احمد الطرابلسي، محمد كرم، عبدالله معيوف، سعد الحوطي، نعيم سعد، آدم مرجان، وسامي الحشاش، في حين تواصل الكابتن عبدالعزيز العنبري مع الحضور عن طريق شاشة التلفزيون فور انتهائه من الحصة العلاجية في بريطانيا مطمئنا الحضور عن تحسن احواله وقرب عودته للكويت، وشمل التكريم الاعلامي المعلق خالد الحربان، الذي أثنى على هذه المبادرة الطيبة التي جمعتهم واعادتهم الى الذكريات الجميلة، مشيرا إلى أهمية العمل على دعم ومساندة قطر كل في موقعه لانجاح كأس العالم، كما شملت قائمة التكريم كلاً من النجوم: جاسم يعقوب، فتحي كميل، مؤيد الحداد، يوسف سويد، حمود فليطح.



وبهذا الصدد، أكد صاحب الديوان علي الشطي، أن هذه المبادرة تأتي من رواد ديوان الشطي تقديراً للجهود والتضحيات التي قدمها هؤلاء المبدعون وللانجازات العديدة التي حققوها والتي ما زالت وستظل تشكل علامة مضيئة في تاريخ الرياضة الكويتية، معتبرا أن المكرمين يعدون جواهر العصر الذهبي الذين تركوا بصمة رائعة في تاريخ الكرة الكويتية.

من جانبه، تقدم النجم سعد الحوطي، بالشكر الجزيل الى ديوان الشطي على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس مدى تقدير الشعب الكويتي كافة لما قدمه نجوم العصر الذهبي للرياضية الكويتية وهو ما يؤكد أنه بقدر الجهد والتضحيات التي يقدمها الشباب لوطنه سينال التقدير الذي يستحقه، مثنياً بالوقت ذاته على مثل هذه المبادرات التي تعزز روح التواصل بين فئات الشعب وتعكس دور دواوين الكويت في تقدير جميع الفئات التي تخدم الوطن.



وتمنى الحوطي أن تعود الكرة الكويتية إلى سابق عهدها خلال الفترة المقبلة التي تتطلب مزيد من العمل الجاد والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لما فيه مصلحة الرياضة فقط.

بدوره، عبر نجم حراسة مرمى منتخب الكويت في العصر الذهبي أحمد الطرابلسي، عن سعادته بهذا التكريم الذي يؤكد حرص أبناء الوطن على تقدير الانجازات التي حققها نجوم العصر الذهبي وهو ما يبعث على الفخر بمثل هذه المبادرات الكريمة.



وشدد الطرابلسي، على ضرورة العمل الجاد من الجميع لاعادة الأزرق إلى المنافسة على جميع المستويات الأمر الذي يتطلب الاخلاص في العمل من قبل المسؤولين والجد والمثابرة من جانب اللاعبين، متمنياً أن تعود الانجازات إلى الرياضية الكويتية كما سابق عهدها.

من ناحيته، ثمن النجم محمد كرم هذه المبادرة، مضيفاً انها ليست غريبة على ديوان الشطي الحريص دائماً

على تكريم أبناء الكويت البررة والمبدعين في جميع المجالات، مؤكداً أن الرياضة الكويتية قادرة على العودة بقوة إلى المنافسات إذا ما وجدت الدعم المناسب والاخلاص في العمل.

إلى ذلك، أعرب الكابتن سامي الحشاش، عن بالغ شكره لديوان الشطي الذي ذكر نجوم الكويت عقب 4 عقود من الزمن، موضحا أنه حينما تلقى الدعوة وهو في تركيا خنقته العبرة بأن يجتمعون بعد مضي 40 سنة، مضيفا انه من الممكن عودة الكرة الكويتية إلى بريقها شريطة البدء من جديد في العمل بكل اخلاص وتفان بعيدا عن المشاحنات والصراعات.



وطمأن الكابتن بدر العنبري، الجمهور الكويتي بتحسن حالة شقيقه الكابتن عبدالعزيز العنبري نحو الافضل، مؤكدا أنه بفضل الباري عز وجل ثم دعاء المحبين المخلصين اجتاز شقيقه الازمة الصحية وتماثل للشفاء، غير أننا نأمل عودته للكويت في القريب العاجل، مثمنا في نفس الوقت اهتمام القيادة السياسية على رأسهم صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف ودعمهم اللامحدود لخدمة المواطنين.



وفي اتصال مباشر عبر التلفزيون، أعرب الكابتن عبدالعزيز العنبري، عن شكره وتقديره لديوان الشطي على هذه اللفتة الكريمة التي جمعت كوكبة من اللاعبين في العصر الذهبي للكرة الكويتية ، كما شكر كل من سأل عنه وعن حالته الصحية، مؤكدا أنه اجتاز الازمة الصحية وحالته في تحسن مستمر ويأمل العودة إلى الكويت قريبا.

