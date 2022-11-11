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حقق منتخبا الكويت والإمارات أول من أمس فوزين لافتين على حساب لوكسمبورغ وأيرلندا ضمن منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات المستمرة على صالة نادي الألعاب الشتوية في حين واصلت كولومبيا صدارتها البطولة.وتمكن منتخب الكويت من هزيمة نظيره لوكسمبورغ بنتيجة 5 - 2 بعد أن ظهرت لاعباته بمستوى رائع دفاعا وهجوما في أشواط المباراة الثلاثة ليضيف «أزرق الهوكي» ثلاث نقاط جديدة رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع منتخبي الإمارات ولوكسمبورغ في المركز الثاني.وفي المباراة الثانية قلب منتخب الإمارات تأخره أمام نظيره أيرلندا بهدفين دون رد في أول شوطين إلى فوز مستحق استقر عند نتيجة 5 - 2 بعد أن سجلت لاعباته أهدافهن في الشوط الثالث والأخير ليحقق «الأبيض الإماراتي» فوزه الثاني بالبطولة رافعا رصيده إلى ست نقاط بينما تكبد منتخب أيرلندا خسارته الثالثة تواليا.وفي المباراة الثالثة انفرد منتخب كولومبيا بصدارة البطولة بعد اكتساحه نظيره أندورا 16- 0 محققا العلامة الكاملة في ثلاثة انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى تسع نقاط فيما تلقى الخاسر وهو أضعف المنتخبات فنيا هزيمته الثالثة محتلا المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.وعبرت لاعبة منتخب الكويت مريم الديولي عقب الفوز عن فرحتها الغامرة بهذا الفوز «الغالي» على منتخب مرشح لنيل اللقب بما يشكل دافعا لانتزاع الفوز في المباراتين الأخيرتين أمام أيرلندا والإمارات والاقتراب من منصة التتويج.من جانبها قالت لاعبة منتخب كولومبيا لورا مارينو إن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها أتاحت الفرصة للاعبات منتخب بلادها مواجهة منتخبات من قارات أخرى وكسب خبرات تسهم في تطور أدائهن الفني.

