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تتجه الأنظار عند الساعة الـ 06:45 مساء اليوم نحو ستاد صباح السالم في المنصورية الذي يحتضن لقاء الدربي بين العربي والقادسية لحساب المجموعة التاسعة من دوري زين للدرجة الممتازة، التي تختتم منافساتها غداً السبت بإقامة لقاءين يجمع الأول الساحل وكاظمة في الـ 05:25 مساء على ستاد نادي الشباب، فيما يتواجه الكويت مع ضيفه السالمية في مباراة قمة عند الساعة الـ 07:45 مساء.

وتكتسب مواجهة الغريمين الأصفر والأخضر أهمية خاصة في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان، فضلاً عن طبيعة الصراع الدائم بين الطرفين، إلى جانب رغبة كل فريق في تحقيق الفوز للبقاء في مقدمة الترتيب.



العربي القادم من انتصار مثير على كاظمة 3 – 2 في الجولة الماضية وضعه في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن البرتقالي، يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية، لاعتلاء قمة الترتيب مؤقتاً، لكن المهمة لن تكون سهلة أبداً أمام الأصفر الذي استعاد توازنه ومستواه الحقيقي في الفترة الأخيرة، والذي توج بالتأهل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد على حساب كاظمة بالفوز عليه 2 -0 ، قبل أن يتفوق على التضامن في الجولة الثامنة من بطولة الدوري 2 – 1، ليحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.



ويفتقد العربي في لقاء اليوم نجمه الليبي السنوسي الهادي ومهاجمه علي خلف للإصابة، فيما يعتمد مدربه البوسني روسمير سفيكو على جهود مهاجمه كينغسلي إيدو والليبي محمد صولة وسلطان العنزي في منطقة الوسط إلى جانب بندر السلامة، وسيتولى طارق بوعبطة مهمة قلب الدفاع أمام حارس المرمى سليمان عبدالغفور.

في المقابل تبدو صفوف الأصفر جاهزة للقاء، إذ سيدفع المدرب الصربي بوريس بونياك بالنجم بدر المطوع إلى جانب العاجي سيدريك هنري في خط المقدمة، على أن يشغل عيد الرشيدي مركز الجناح الأيمن وأحمد شبيب الجناح الأيسر، في حين سيعتمد على عبدالعزيز وادي كلاعب ارتكاز، ويبقى خالد إبراهيم أبرز لاعبي الخط الخلفي إلى جانب الألباني لورنس تراشي والأردني عدي الصيفي، فيما سيتولى مركز حراسة المرمى مبارك الحربي.



ويوم السبت ستكون المنافسة على أشدها في مباراة القمة بين الكويت المتصدر برصيد 15 نقطة مع السالمية صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وسيسعى الأبيض للثأر من منافسه الذي أقصاه من بطولة كأس ولي العهد منذ الدور ربع النهائي.

وتلقى الأبيض دفعة معنوية قبل أيام بعد تتويجه بلقب كأس السوبر على حساب كاظمة بالفوز عليه 2 – 1، إذ يأمل الفريق تحت قيادة مدربه المخضرم محمد عبدالله في مواصلة تصدره للبطولة على حساب السالمية الذي يأمل مدربه محمد إبراهيم في تكرار تفوقه على خصمه.وفي لقاء آخر يقام السبت، يريد كاظمة الوصيف (13 نقطة) استعادة توازنه وتغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها في المباريات الأخيرة من خلال الفوز على الساحل صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين.

