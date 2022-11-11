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كشف عضـو مـجـلـس إدارة العربي علـي اتـش عن استعدادات النـادي لـلـقـاء الديربي ضد القادسية المقرر مساء اليوم، ضمن الجولة الـ 9 من دوري زين الممتاز، على ستاد صباح السالم.

وبين اتـش أن لجنة العلاقات العامـة عـقـدت اجتماعات بهدف الاتفاق على الأمـور التنظيميـة مـع لـجـان المنصة، الجوالـة والتنسيق، وبيـن أن التذاكـر طـرحـت للبيـع منـذ يـوم الثلاثاء، فـي نقاط بيع محددة بالـنـادي الـعـربـي ونـادي القادسية.

فـي شـأن متصـل، قـال اتـش إن بوابـات الستاد سـتفتح للجماهيـر مـن الساعة الخامسة مساء، ولـن يسمح بدخـول المنصة الرئيسية إلا لأصحاب الدعـوات الرسمية، وستكون مدرجـات الهلالي مفتوحة للجميع، مع تحديـد أماكـن جـلـوس الرابطـة علـى يمين المنصة نـادي القادسية، ويسار المقصورة النادي العربي.

وسيصاحب المباراة فعاليات جماهيريـة فـي منطقـة الـزون، بالتنسيق مع شـركـة زيـن الـراعـي الـرسـمـي للـدوري، ومنهـا توزيع هدايا و30 هـاتـفاً محمولاً قبل اللقاء وبين الشوطين.

