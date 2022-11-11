محلية

تغلب الجهراء بصعوبة على العربي 93-82 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثانية في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضا فوزا عريضا لليرموك على التضامن 100-56.

وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده الى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد اليرموك الى 3 نقاط والعربي والتضامن الى نقطتين. جدير بالذكر ان الفرق الستة الأولى في الدوري التمهيدي ستتأهل الى الدور الثاني من البطولة للمنافسة على اللقب.

في المباراة الاولى، لم يكن فوز الجهراء سهلاً اذ بدأ الاخضر المباراة بقوة معتمدا على الدفاع المحكم ليتبادل الفريقان التقدم حتى انتهى الربع الاول بتقدم الجهراء 21-20، ونجح الجهراء في استثمار طول قامة محترفه النيجيري الونو الذي صال وجال أسفل سلة العربي الى جانب اختراقات حسين الخباز لينهي الربع الثاني لمصلحته 43-37. واستطاع العربي العودة الى المباراة في الربع الثالث بعدما أدرك التعادل ليعود بعدها الفريقان الى تبادل التقدم غير ان الجهراء عاد سريعاً الى توسيع الفارق لينتهي هذا الربع لمصلحته 66-57. واستطاع الجهراء المحافظه على تقدمه وحسم المباراة لمصلحته في النهاية بنتيجة 93-82. وفي المباراة الثانية التي جمعت اليرموك مع التضامن، لم يجد الاول أي صعوبة في تجاوز منافسه الذي يخوض منافسات الدوري دون محترفين للموسم الثاني على التوالي ليخرج اليرموك بانتصار سهل 100-56.

